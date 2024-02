“No es fácil representa a un club como Pumas”: Guillermo Martínez se sincera tras su doblete

Los Pumas de la UNAM lograron sacar un muy valioso empate 2-2 este fin de semana ante los Tigres de la UANL para poder cosechar un punto que los coloca en la novena posición de la tabla de clasificación del torneo Clausura 2024 de la Liga MX; en este encuentro los felinos tuvieron como gran protagonista al delantero Guillermo Martínez, quien fue justamente el encargado de anotar los dos tantos del empate.

En declaraciones ofrecidas a los medios de comunicación el jugador se mostró bastante emocionado por haber marcado esos dos goles en el encuentro que fueron los encargados de permitirle sumar al equipo ese punto con el que se mantienen luchando por hacerse con uno de los puestos en la Liguilla para luchar nuevamente por el título de campeón del balompié azteca.

“Me siento muy contento por los goles, pero aún más por la confianza que se me ha dado desde el día en que llegué. Creo que el cuerpo técnico, la directiva y mis compañeros han hecho un trabajo importante en mí. No es fácil representar a una institución como Pumas, pero me siento preparado y poco a poco se dan las cosas”, destacó en sus declaraciones.

Martínez también detalló que decidió cambiar la habitual celebración con la que tiene acostumbrados a los aficionados y decidió entregarle sus tantos exclusivamente a Dios como un agradecimiento por el buen momento que está atravesando actualmente dentro de la liga de fútbol mexicano.

“Yo creo que el festejo del comandante ya quedó un poco en el pasado. Porque el día que yo le entregué a Dios, desde entonces él está comandando mi vida y por eso el festejo ha cambiado. Simplemente es darle gracias a Dios por cada paso que me permite dar”, resaltó.

Para finalizar, Memo Martínez instó a los aficionados de los Pumas de la UNAM para que los sigan apoyando en cada uno de los encuentros que les restan dentro del torneo Clausura 2024 de la Liga MX; enfatizó que el respaldo del público es fundamental para que el equipo sienta un importante envión anímico y así poder seguir mejorando en cada uno de los partidos que disputen.

“A la afición les digo que sigan apoyándonos. Yo creo que este equipo ha demostrado que tiene mucha garra y queremos que se sientan identificados con nosotros, porque sabemos todo el ímpetu que ponen en apoyarnos. Siempre están en las buenas y en las malas, es una afición que está en todo el país y es importante representarla dignamente como lo hemos estado haciendo. Este plantel está para grandes cosas”, concluyó.

