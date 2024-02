Migrante latino en una moto arrastró brutalmente a una mujer en Nueva York para robarle su teléfono

Un migrante latino que se trasladaba como “parrillero” en una motocicleta, conducida por otro extranjero, arrastró a una mujer por una calle de Brooklyn, en la Nueva York, para robarle sus pertenencias, entre ellas su teléfono celular. Al caer al piso, la víctima impactó contra un obstáculo que se encontraba en la acera.

Según las autoridades, los sujetos, que formaban parte de una banda criminal que había cometido varios robos en Gran Manzana, fueron arrestados. Esto dio pistas sobre una red delictiva más grande conformada por indocumentados que han sembrado el terror en las calles de la ciudad.

En los últimos días se registró un aumento de casos en los que indocumentados le arrancaban de sus manos los teléfonos a los neoyorquinos, con ágiles maniobras.

La agresión contra la mujer quedó registrada en un video, que fue publicado por el Departamento de la Policía de Nueva York, en el que además se observa que unas personas que caminaban por la zona socorrieron a la mujer, quien quedó aparentemente inconsciente. Mientras que otra, según se puede apreciar en las imágenes, intenta ir detrás de la moto donde iban los delincuentes.

Por este caso, fueron detenidos dos hombres, identificados como Cleyber Andrade, de 19 años, y Juan Uzcátegui, de 23, originarios de Venezuela. Y el grupo, según fuentes policiales, está relacionado con 62 casos de hurto mayor en la ciudad, publicó el New York Post.

El perturbador video

El violento incidente, captado en el perturbador video, muestra cómo la mujer, identificada como Irina Panteleeva, fue arrastrada por la acera frente a un bar de jugos en Sheepshead Bay Road, en Brooklyn. Los delincuentes le arrebataron su bolso, llaves, teléfono, tarjetas de crédito y anteojos.

Irina Panteleeva, de 62 años y quien sufrió heridas y contusiones graves durante el incidente, dijo estar profundamente adolorida y conmocionada. “Me siento mal, me siento mal. Los ladrones me robaron el bolso”, dijo la mujer en una entrevista telefónica con el New York Post.

De acuerdo con el medio, el líder del grupo delictivo es Víctor Parra, un migrante venezolano de 30 años. Es buscado activamente por las autoridades tras ser liberado por un juez en diciembre pasado. La policía, señaló, está trabajando arduamente para capturarlo y desmantelar la red de criminales que han generado caos en las calles de Nueva York.

“Está muy malo, porque ya que no nos quieren a los inmigrantes y con eso empeoran la situación para el emigrante que viene a luchar acá”, dijo una mujer a Telemundo.

Carlos Nieves, subcomisionado de Comunicaciones del Departamento de Policía de Nueva York, dijo a la cadena de noticias que el hombre que conduce la motocicleta gana $100 dólares por días, mientras que por cada teléfono que se roban les pagan entre $300 dólares y $600 dólares, dependiendo del modelo del equipo.

“Esos teléfonos entonces se lo llevan a un apartamento, en donde un técnico revisa los teléfonos y trata de descubrir las claves de los teléfonos para robar las cuentas bancarias y las tarjeras de crédito de las víctimas”, explicó Nieves.

Sigue leyendo:

• ¿Quiénes no podrán solicitar asilo en Estados Unidos si se llegase a aprobar el acuerdo migratorio?

• Greg Abbott advirtió que Texas ampliará operativo de seguridad en frontera con México: “No nos limitaremos”

• Cifra de detenidos en cárceles migratorias de EE. UU. llegó a su punto más alto en era de Joe Biden