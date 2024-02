Ana Brenda habla tras el reclamo de Sebastián Rulli y Angelique Boyer por no invitarlos a su boda

Ana Brenda Contreras explicó que su boda fue una ceremonia íntima y que no fue una decisión personal el no invitar a Sebastián Rulli y Angelique Boyer. Sin embargo, no mantienen una estrecha relación actualmente, tienen un cariño y respeto mutuo