Atención con Walmart y Target: retiran del mercado aspiradoras y se enciende la alerta

La Comisión de Seguridad de Productos de Consumo (CPSC) está dando a conocer el retiro del mercado de las aspiradoras de mano y de piso de alcance múltiple BISSELL, debido al riesgo de incendio que representa su uso.

De acuerdo con el reporte de la CPSC, la batería de la aspiradora puede sobrecalentarse y producir humo, lo que representa un riesgo de incendio para los consumidores.

BISSELL ha recibido 17 informes de aspiradoras retiradas del mercado que humean y emiten olor a quemado. Seis de los informes incluyeron que la batería se incendió, tres de los cuales provocaron daños menores a la propiedad y dos provocaron quemaduras leves.

Los productos fueron vendidos en Lowe’s, Macy’s, Kohl’s, Target, Walmart, Best Buy y otras tiendas en todo el país y en línea en bissell.com, amazon.com y hsn.com, entre otros, desde agosto de 2016 hasta diciembre de 2022 por entre $110 y $270 dólares. Unas 142,000 aspiradoras fueron vendidas en el país y 14,600 en Canadá.

Detalles del retiro

Este retiro del mercado involucra las aspiradoras de mano y piso Multi Reach de BISSELL modelos 1985, 19851 (también llamadas Multi Auto), 19859, 1985T, 2151, 21512, 21513, 21517, 21518, 21519, 2151A, 2151T, 2151W y 2151V.

La leyenda “Multi Reach” está impresa en las aspiradoras que se vendieron en una variedad de colores, y los números de modelo están impresos en la etiqueta de clasificación del producto, ubicada detrás del tanque de residuos.

La CPSC advierte que las baterías de iones de litio retiradas del mercado deben desecharse de acuerdo con las ordenes locales y estatales, siguiendo los procedimientos establecidos por su centro de reciclaje municipal, porque estas baterías, potencialmente peligrosas, deben manipularse de manera diferente que otras baterías.

Se pide al público que las adquirió no arrojar las baterías retiradas a la basura, ni depositarlas en cajas de reciclaje de baterías usadas que se encuentran en diversas tiendas minoristas.

Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente las aspiradoras retiradas del mercado y comunicarse con BISSELL para obtener instrucciones sobre cómo agotar la carga de la batería y recibir una aspiradora de reemplazo gratuita. Las baterías de iones de litio retiradas del mercado deben desecharse de acuerdo con las leyes locales y estatales y no en la basura.

Los consumidores pueden comunicarse con BISSELL sin costo al 855-417-7001 de 9 am a 9 pm ET de lunes a viernes y de 9 am a 8 pm ET los sábados, o envíe un correo electrónico a RecallNA@bissell.com o en línea en www.BISSELL.com/recallo www.BISSELL.com en la sección de “Retiradas de productos”.

