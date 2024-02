Caridades Católicas anima a las personas a realizar actos inesperados de bondad

Caridades Católicas de la Arquidiócesis de Nueva York ayuda a resolver los problemas de los neoyorquinos necesitados, católicos y no católicos por igual. El niño abandonado, la familia sin un techo y las personas de la tercera edad con hambre se encuentran entre aquellos a quienes Caridades Católicas brinda ayuda y les crea esperanza. Usted también puede hacer su parte ofreciéndose como voluntario para trabajar con una de nuestras 90 agencias y socios, ubicados en los condados de Manhattan, Putnam, Bronx, Dutchess, Orange, Sullivan, Westchester, Ulster, Staten Island y Rockland.

Caridades Católicas de Nueva York anima a las personas a participar en la Semana Anual de Actos Inesperados de Bondad 2024, la cual va del sábado 17 de febrero de 2024 y se extiende hasta 24 del mismo mes. Usted podrá tener siete días que alientan el corazón retribuyendo, generando un impacto y recibiendo más de lo que se pueda imaginar.

Esfuerzos como la Semana Anual de Actos Inesperados de Bondad brindan a todos, sin importar que tan jóvenes o mayores sean, la oportunidad de contribuir a la comunidad. Cada año, el 17 de febrero, se celebra el Día de Actos Inesperados de Bondad para alentar a las personas a hacer buenas obras por los demás, incluso cosas tan simples como felicitar a alguien, ayudar a un vecino con sus compras, pagar el café de alguien o ser voluntario en una organización benéfica local. Así pues, ya sea que su plan es hacer buenas obras durante toda la semana o solamente durante el día especial designado, todo cuenta.

El propósito de este día es inspirar un efecto dominó de bondad en la comunidad y empoderar a las personas para que retribuyan. Esto, a su vez, apoya un ciclo positivo que mejora el espíritu comunitario, promueve la empatía y hace del mundo un lugar un poco mejor, un gesto amable a la vez. En otras palabras, muchas personas llegan a conocer a Dios a través de sus actos de bondad.

He aquí algunas cosas simples, pero increíblemente impactantes que usted puede hacer para difundir un poco de alegría en el Día de Actos Inesperados de Bondad, o en cualquier otro día del año:

1. 1. Done a organizaciones benéficas.

2. Sea voluntario en una organización sin ánimo de lucro.

3. Sea voluntario en un refugio local o en una despensa de alimentos.

4. Done sangre.

5. Compre alimentos para una familia en dificultades.

6. Ofrézcase para ayudar a un vecino de la tercera edad a realizar sus compras.

7. Ofrézcase a hacer recados para una persona mayor.

8. Ofrezca su asiento en un autobús o tren lleno de gente a personas mayores o madres.

9. Done Pampers a una despensa de pampers.

10. Compre una comida para una persona sin hogar.

11. Envié tarjetas a los pacientes de un hospital.

12. Done juguetes a un hospital infantil.

13. Patrocine la educación o actividad extracurricular de un niño.

14. Limpie la basura en un parque o playa.

15. Pague el café de la persona que está detrás de usted en la fila.

16. Sostenga la puerta abierta para la persona que viene detrás suyo.

17. Sonría a todas las personas que ve durante un día.

18. Inicie una conversación con alguien que parece solitario.

19. Ofrezcase a cuidar los niños de un amigo o familiar

20. Ponga una moneda en un parquímetro caducado.

Todo lo que usted haga tendrá un impacto. Para ser voluntario con Caridades Católicas, envíenos un correo electrónico a Ccvolunteer@archny.org, y visite nuestro sitio web de voluntarios a Volunteer – Catholic Charities of New York (catholiccharitiesny.org) para ver las oportunidades de voluntariado disponibles.

Christina Perez, Associate Director of Agency Relations, Catholic Charities of New York