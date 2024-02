Dani Alves declara entre lágrimas en su juicio: “En ningún momento me dijo que parara”

Este miércoles Dani Alves se presentó al juicio por presunta violación sexual a una chica de 23 años el pasado 30 de diciembre de 2022 en una discoteca de Barcelona. El exfutbolista realizó una declaración de 20 minutos en la que solo respondió las preguntas de su abogada.

A Alves se le notó muy afectado e incluso terminó su relato entre lágrimas. Además, aseguró que en ningún momento le faltó el respeto ni a la presunta víctima ni a su grupo de acompañantes.

“No estaban incómodas, para nada. Llegaron, nos empezaron a saludar. Empezó una conversación, nos movíamos, hablamos unos con otros. Soy una persona muy cercana, pero con respeto”, inició el brasileño su declaración ante el juez.

Alves ante el juzgado de Barcelona por acusación de abuso sexual / EFE Crédito: Alberto Estévez | EFE

Dani Alves continuó su relato ante el juez comentando cómo se dio el primer contacto en la discoteca. Y asegurando que fue la chica la que inició el acercamiento bailando. “Empezó a bailar más pegada y a rozar sus partes con las mías. Un baile típico de discoteca, perrear”, aseveró.

Luego siguió relatando como llegaron hasta el acto sexual en el baño de la discoteca. “Cuando ella me toco pensé que había atracción sexual y hable para que fuéramos al baño ella me dijo que sí, no tuve que insistir. Cuando fuimos al baño, yo llegué primero estuve un rato esperando ahí, pensé que ella no iba a venir, abro la puerta, ella estaba ya entrando no le hago ninguna señal”.

“Ella me empezó a desabrochar los pantalones, yo le ayude a bajarlos, ella se bajo y me empezó a hacer una felación. Ella me hizo una felación, luego ella se puso de espaldas a mí y ella se puso sentada sobre mí y ya me levante para no correrme dentro de ella. Le dije que yo salía primero para que no nos vieran juntos. Ella no se apoyó en el lavamanos, ella no me dijo que se quería ir, no la abofetee, no la agarre del pelo ni la tiré al suelo”, confesó.

Los cambios de versión de Alves

Durante todo el proceso Dani Alves cambió de declaración hasta en cinco oportunidades, lo que hace dudar al juez de la veracidad de sus palabras. Justamente este punto fue expuesto por la Fiscalía, quien le preguntó al acusado el motivo del cambio en sus declaraciones.

El motivo sería por su esposa Joana Sanz, pues al ex futbolista le daba pena admitir una infidelidad a su pareja. “Me daba vergüenza Sólo dije la felación porque pensé que mi mujer me podía perdonar”, aseguró Dani Alves.

Alves argumentó que estaba bajo los efectos del alcohol

Entre su declaración, Dani Alves mantuvo que estuvo bajo los efectos del alcohol durante lo sucedido. Incluso su esposa Joana Sanz declaró y afirmó que el exjugador llegó muy ebrio a su casa la noche de la presunta violación.

“Volvió a casa muy borracho, oliendo a alcohol. Se chocó contra el armario y se desplomó en la cama”, inició su declaración Joana Sanz, esposa de Dani Alves desde 2017. “No valía la pena hablar con él tal como venía, mejor dejarlo para el día siguiente. En los WhatsApp le pregunté si iba a venir a cenar y me dijo que no. Más tarde, no lo recuerdo. El último WhatsApp fue como las once de la noche”, relató la modelo española.

Por ahora el juicio seguirá su curso a la espera de una sentencia para Dani Alves, el cual se puede alargar incluso un par de semanas, tiempo del jurado para dar un veredicto. De encontrarse culpable de la violación, Alves podría ir a la cárcel por 12 años. Tiempo que pide la Fiscalía para el acusado.

