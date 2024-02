Instan a la Legislatura a invertir más fondos para mejorar el transporte y la movilidad en todo Nueva York

El transporte público es otra de las grandes necesidades que miles de neoyorquinos esperan que se mejore en los próximos años, no solo con trenes y autobuses sino también en materia de seguridad y accesibilidad, con mejores andenes, vías para bicicletas, intersecciones viales no peligrosas y protección del Medio Ambiente. Y este martes lo dejaron claro, a través de una amplia manifestación en Albany, con la que se lanzó la campaña “Neoyorquinos por la equidad en el transporte”, donde líderes de Buffalo, Rochester, Syracuse, Albany, Hudson Valley, Long Island y la ciudad de Nueva York exigieron a la Legislatura estatal que impulse cambios a la ley de transporte con proyectos que ayuden a comunidades desfavorecidas.

Y uno de los clamores manifestado resaltó que se de vía libre a proyectos de ley patrocinados por la asambleísta Karen McMahon y el senador Andrew Gounardes, que buscan alinear el gasto en transporte con la Ley de Liderazgo Climático y Protección Comunitaria de 2019. Las iniciativas pretenden requerir que el Departamento de Transporte que reduzca las millas recorridas en vehículos en un 20% para 2050, a fin de fomentar un transporte público más frecuente y extenso, calles seguras y accesibles para caminar y andar en bicicleta, senderos verdes y mejoras ferroviarias.

“Es hora de cambiar el rumbo de la política de transporte en este estado hacia más opciones, mejor acceso y mayor libertad para todos los neoyorquinos, pues durante demasiado tiempo, los neoyorquinos se han visto obligados a depender de un sistema de transporte que daña nuestro clima, divide a nuestras comunidades y no cumple su promesa”, dijo el senador estatal Andrew Gounardes. “Mi proyecto de ley establece un objetivo audaz pero alcanzable para reducir nuestra dependencia de los automóviles y ampliar opciones de transporte seguras y sostenibles para todos los neoyorquinos, ya sea que vivan en una gran ciudad, un suburbio mediano o un pequeño pueblo rural”.

Fabiola Mendieta-Cuapio, copresidenta del Capítulo de Familias por Calles Seguras de la Ciudad de Nueva York destacó la necesidad de que se invierta en programas que pongan fin a la dependencia de automotores como única opción de transporte.

“Debemos invertir en transporte público de alta calidad y calles seguras para caminar y andar en bicicleta, brindando a las personas mejores opciones. La infraestructura de transporte exclusiva para automóviles está perjudicando a todas nuestras comunidades, y a algunas más que a otras”, dijo Mendieta. “La falta de un acceso justo a las opciones de tránsito es a menudo una cuestión de vida o muerte. En todo el país, los afroamericanos tienen el doble de probabilidades de morir mientras caminan (y los nativos americanos tres veces más) que los peatones blancos no hispanos. Los ciclistas negros e hispanos también tienen más probabilidades de morir que los ciclistas blancos”.

Los manifestantes instaron a los legisladores a que se promueva ampliaciones de carreteras planificadas en todo el estado, como la Ruta 17 en el Valle de Hudson, al tiempo que pidieron que parte de los fondos federales de infraestructura se usen en proyectos que brinden más libertad de movilidad y accesibilidad.

“Los neoyorquinos de todo el estado merecen la libertad de desplazarse, independientemente de nuestra edad, de cuánto dinero tengamos y de si vivimos o no con una discapacidad y durante demasiado tiempo, las inversiones estatales en carreteras nos han dividido y profundizado la dependencia de nuestras comunidades de los automóviles, que millones de nosotros no tenemos y no podemos conducir”, afirmó Danna Dennis, organizadora principal de la organización Riders Alliance.

Danyta Jefferson, líder de la organización VOCAL-NY, reiteró el llamado a que la Legislatura ponga como prioridad no solo la inversión en transporte sino que promueva medidas que vayan a tono con la ley climática y en pro de un estado equitativo e inclusivo.

“El objetivo del transporte es la conexión, pero eso es imposible si no es accesible (…) Hay rutas populares en las que no hay autobuses, y los autobuses sólo pasan dos veces en una hora; eso no está bien. Tenemos que pagar por cada viaje, cuando se necesitan al menos 2 autobuses para llegar a cualquier parte. Eso no está bien”, dijo la activista. “El Estado de Nueva York debe hacer que el transporte sea más conveniente y accesible para que la gente pueda llegar más lejos y hacer más”.

Renae Reynolds, directora ejecutiva de la Campaña de Transporte Tri-State, mencionó que ante la urgencia climática y las desigualdades sociales que se evidencian en todo Nueva York, la campaña busca promover un cambio para tener un estado más verde y justo.

“Este grupo de defensores diverso de todo el estado se ha unido no sólo para abogar por la reforma del transporte; Exigimos un futuro en el que todos los neoyorquinos, independientemente de su código postal, tengan acceso a opciones de movilidad seguras, sostenibles y equitativas”, advirtió Reynolds. “No se trata sólo de reducir las millas de los vehículos; se trata de redefinir nuestros valores para priorizar la salud de nuestro planeta y el bienestar de nuestras comunidades. Es hora de impulsar el cambio, garantizando que nuestras políticas de transporte reflejen la dignidad, la libertad y la gestión ambiental que todo neoyorquino merece”.