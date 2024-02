Ninel Conde se desmaya, ¿embarazo a la vista?

Aunque lleva una dieta muy estricta y una rutina de ejercicios bastante específica, Ninel Conde confiesa que de vez en cuando se da sus gustos alimenticios; sin embargo, nunca imaginó que uno de ellos le provocaría un accidente.

A través de su cuenta de Instagram, “El Bombón Asesino” reveló que anoche cenó pizza y le cayó muy pesada, al grado que los fuertes dolores abdominales que sentía hicieron que perdiera la conciencia y en el impacto al suelo se golpeara la cabeza.

“Originalmente yo había pedido unas empanadas de elote y llegó una pizza del tamaño del mundo y como tenía tanta hambre, pues me comí dos pedazos enormes y para que no me cayera tan pesado me tomé un té digestivo. A la hora de despertarme, no saben los cólicos que tenía, eran tan fuertes que literalmente me desmayé del dolor y me hice un reverendo chichón en la frente. Vean esto“, dijo Ninel.

Por último, la cantante y actriz reveló que estaba muy preocupada, pues estaba por ir a una sesión de fotografías y no quería que se le viera el golpe; sin embargo, con sentido del humor agradeció que haya herramientas de edición como Photoshop para quitarlo.

Los famosos han reaccionado a la situación enviándole ideas de cómo solucionar el golpe que le ha quedado marcado en la frente. Pero claro, esta situación aún cuando tenga explicación no evita que haya quienes especulen con embarazo, ya que cuando esto pasa hay mujeres que como síntoma del mismo, se desmayan.

No ha habido boda…

Después de que Gustavo Adolfo Infante asegurara, en 2023, que Ninel Conde iba a contraer nupcias en Nueva York con un hombre mucho menor que ella, la actriz desmintió dicha información.

Mediante un video en vivo publicado en su cuenta de Instagram, el “Bombón Asesino” aseguró que la única razón por la que tanto el público como los medios ya no saben de ella es porque se ha encargado de elegir cuidadosamente sus proyectos profesionales y de darle prioridad a su salud física y emocional y no porque tenga un nuevo amor.

“Muchos de mis amigos me empezaron a llamar súper ofendidos diciendo que por qué no los invité al gran evento. “¡Ah qué caray!, Lo que está atrás de mí definitivamente no es Times Square, es mi departamento en Miami, que por cierto se está cayendo el cielo. ¡Cómo les encanta el mitote de veras!”, dijo Ninel.

Sigue Leyendo más de Ninel Conde aquí:

· Ninel Conde revela la razón por la que no estuvo en ‘La Casa de los Famosos 4’

· Ninel Conde presume sus curvas en minibikini a bordo de un yate

· Ninel Conde exhibe sus encantos en ropa interior y medias