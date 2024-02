Reportes: Jaime Jáquez Jr. participaría en la competencia de clavadas del All-Star Weeknd de la NBA

El alero del Miami Heat, el mexicano Jaime Jáquez Jr. sería uno de los participantes en la competencia de clavadas del All-Star Weekend de la NBA, que se llevará a cabo entre el 16 y el 18 de febrero de 2024.

Según reportes del periodista especializado Shams Charania, Jáquez Jr. sería uno de los cuatro integrantes del concurso junto a otras figuras como Jaylen Brown (Boston Celtics), Jacob Toppin (New York Knicks) y Mac McClung (vencedor en 2023).

Curiosamente McClung, que en su momento se convirtió en el primer jugador de la G-League en participar y ganar, ahora podría ser el primero que defienda su campeonato incluso sin pertenecer a alguna franquicia de la NBA o de la Liga de Desarrollo ya que fue firmado por el Osceola Magic de la G-League pero no ha visto acción.

Ya las informaciones sobre una posible participación del hispano las había adelantado el host del popular podcast de baloncesto Five on The Floor, Greg Sylvander, quien adelantó que el jugador de Miami Heat, que se ha convertido en el novato sensación de la NBA al conquistar el premio al novato del mes del Este en noviembre y diciembre, sería uno de los nombres participantes en la competencia.

La gran actualidad que vive Jáquez Jr. en Miami ha llamado la atención de todos los aficionados al baloncesto, que se han deleitado con el juego y el espectáculo del jugador de 22 años, lo que derivaría en un atractivo por verle en el torneo.

Triple J ha hecho méritos suficiente gracias a sus actuaciones destacadas con Miami Heat y en caso de ser elegido de manera oficial para el All-Star Weekend sería el segundo mexicano en competir en dicho evento.

El primero de ellos fue el pívot Juan Toscano-Anderson quien militaba en 2022 con Golden State Warriors y participó contra otras estrellas como Obi Toppin, Cole Anthony y Jalen Green, quedándose con el segundo lugar.

Además, Jáquez Jr. ya tiene asegurada su participación en el Rising Stars dentro del All-Star, donde será dirigido por la leyenda de Los Angeles Lakers, Pau Gasol, y compartirá con la estrella de San Antonio Spurs, Victor Wembanyama.

Durante la presente temporada de la NBA Jáquez Jr. acumula un promedio de 13.1 puntos, 3.9 rebotes y 2.6 asistencias en 45 compromisos de la temporada.

