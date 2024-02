Farruquito viene a Nueva York a dejarlo todo en el escenario

La primera vez que Juan Manuel Fernández Montoya —conocido en el mundo del flamenco como Farruquito—, vino a Estados Unidos fue bajo condiciones bastante modestas, se puede decir.

Quien lo contrató le consiguió unos cuantos shows en teatros pequeños de Nueva York y el bailaor traía una tropa pequeña de músicos y bailarines, entre ellos su hermano Antonio.

“Era algo pequeño, nunca me había presentado como Farruquito solo ni en un festival o teatro importante”, dijo el artista de 41 años desde su casa en Sevilla, España. “Me ofrecieron contratarme para un teatro pequeño y fue en esa noche de donde salieron tantas cosas”.

Esas tantas cosas fueron una invitación del actor Antonio Banderas a su casa —donde departió con artistas de Hollywood—, posar para el gran fotógrafo de moda, Richard Avedon, ser elegido por la revista People como una de las personas más bellas y una reseña en el New York Times que lo describió como “el mejor artista que pisó la Gran Manzana en 2001”.

Farruquito tenía no más de 20 años.

Para el artista, esta visita fue un parteaguas en su carrera. Regresó a su tierra natal convertido en toda una celebridad y lo mismo sucede cada vez que visita Estados Unidos.

“Ese año tomé conciencia de que las cosas se iban poniendo más serias y me entraron ganas de meterme a estudiar, a aprender y hacer cosas nuevas”, dijo. “Yo llevaba [a Nueva York] un espectáculo flamenco sencillo, pero tenía mucha hambre y ganas de hacerme un sitio en el mundo del flamenco”.

Y es que Farruquito, hijo y nieto de grandes figuras del baile flamenco —sus padres son el cantaor Juan Fernández Flores “el Moreno” y la bailaora Rosario Montoya Manzano “la Farruca”, y su abuelo fue el bailaor Farruco—, nunca se creyó que todo estaba dado.

“Al contrario, eso me ayudó a poner los pies en la tierra […] He aprendido que lo importante no es subir ni bajar, sino estar”, dijo.

Y como la gran figura en la que se ha convertido, Farruquito es uno de los invitados de lujo del ‘Paco de Lucía Legacy Festival’, una fiesta que se efectuará del 20 al 24 de este mes en Nueva York y que tiene como fin rendir tributo al guitarrista Paco de Lucía, considerado el artista de flamenco más influyente de la era moderna.

El festival también conmemora diez años del fallecimiento del llamado “Genio de Algeciras”, quien fue y sigue siendo una gran fuente de inspiración para los intérpretes del flamenco.

El programa incluye a artistas que tuvieron alguna conexión personal con De Lucía, como Al Di Meola, Rubén Blades y el mismo Farruquito, quien compartió el escenario con el guitarrista en varias ocasiones. Estos artistas estarán acompañados de algunas de las figuras más prominentes del flamenco, como Diego El Cigala, José Mercé, Carmen Linares, Rafael Riqueni y Niño Josele.

Participan también músicos que alguna vez compartieron el escenario con De Lucía, como Jorge Pardo, Antonio Serrano, Rubem Dantas, José María Bandera, Antonio Sánchez, Israel Suárez “Piraña”, Alain Pérez y Carles Benavent.

“El respeto [a Paco de Lucía] es grande”, dijo Farruquito. “Yo desde niño he soñado con compartir momentos con los artistas con los que estaré de tú a tú en un escenario, recordando, dando las gracias, tratando de mantener presente al maestro Paco de Lucía; vengo a dejar todo en el escenario”.

Programa del festival Paco de Lucía



El homenajeado, Paco de Lucía, en foto de archivo./Cortesía

Martes 20 de febrero a las 7:30 pm en el Carnegie Hall (57th St., and 7th Ave., Nueva York). Boletos desde $23. Informes carnegiehall.org. Participan más de 30 artistas, entre ellos Karime Amaya, Farru y Farruquito, Al Di Meola, Josemi Carmona, Yerai Cortés, Antonio Rey, Rafael Riqueni, Niño Josele, J.M.Bandera, Pepe Habichuela, Rubén Blades y Diego ‘El Cigala’.

Miércoles 21 de febrero a las 6:00 pm, en el Instituto Cervantes (211-215 E. 49th St., Nueva York). Entrada gratuita. Presentación del libro “El enigma Paco de Lucía” de César Suárez; y el concierto Masters vs. Young Promises.

Miércoles 21 de febrero a las 7:10 pm en el Symphony Space (2537 Broadway, Nueva York). Boletos $20 a $50. Informes symphonyspace.org. Concierto de Arturo O’Farrill y The Afro-Latin Jazz Orchestra, Álex Conde, Antonio Rey, Chonchi Heredia, Karime Amaya, Antonio Serrano y Rubem Dantas.

Miércoles 21 de febrero a las 7:10 pm, en Le Poisson Rouge (158 Bleecker St., Nueva York). Boletos $35 a $65. Informes lpr.com. Show con artistas que trabajaron con Paco de Lucía: Josemi Carmona, Javier Colina, Israel Saurez “Piraña”, Silvia Pérez Cruz y más.

Jueves 22 de febrero a las 12:00 pm, en KJCC-NYU (53 Washington Square South, Nueva York). Gratis. Reservaciones en KJCC.org. “Piraña” y el dúo Makarines darán una clase de flamenco en KJCC-NYU.

Jueves 22 de febrero a las 7:30 pm, en Town Hall (123 W. 43rd St., Nueva York)

Boletos thetownhall.org y pacodelucialegacy.com. Gala Flamenco Summits Meets New York. Con Niño Josele, Rubén Blades, Josemi Carmona, Salif Keita, Antonio Rey, Richard Bona, Pepe Habichuela, Farruquito, Farru, Karime Amaya, Alain Pérez, Rafael Riqueni, Antonio Sánchez, y Sílvia Pérez Cruz.

Viernes 23 de febrero a las 6 pm, en el Instituto Cervantes (211-215 E. 49th St., Nueva York). Entrada gratuita Recital Puro Flamenco. Con Pepe Habichuela, Rafael Riqueni y Carmen Linares.

Viernes 23 de febrero a las 7:30 pm, en el Little Spain Market (10 Hudson Yards, Nueva York). Boletos gratis. Programa: concierto de Fiesta Flamenca.

Sábado 24 de febrero a las 4:30 pm, en el Quad Cinema (34 W 13th St, New York). Proyección del filme La búsqueda (The Search) del hijo del guitarrista Curro Sánchez, seguida de un concierto con el que culminará el festival.

Para más información, visite: pacodelucialegacy.com