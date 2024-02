Noelia halaga a Natalia Lafourcade por su Grammy y dice que ya basta de “música chatarra”

Porque admira y respeta a la gente con talento, la cantante Noelia sacó las garras por Natalia Lafourcade, ganadora de un Grammy el pasado fin de semana, al igual que Karol G, pero consideró que por todos lados se habla más de la colombiana que de la mexicana.

Lafourcade empató con Juanes en la categoría a Mejor Álbum Latino de Rock o Alternativo por la producción De Todas Las Flores, mientras que Karol obtuvo su primer gramófono por el disco Mañana Será Bonito en la competencia de Mejor Álbum de Música Urbana.

Dicha ceremonia se realizó la noche del domingo en Los Ángeles, y al ver el impacto de las noticias, Noelia explotó.

“Desde que Natalia Lafourcade salió, a mí me gustó mucho su propuesta musical, y la respeté como artista, así soy yo”, declaró Noelia vía telefónica para Reforma.

“Lo que tiene qué ver con músicos de verdad, con cantantes de verdad, con gente que es artista de verdad, me derrito ante ellos, porque eso mismo soy yo, y los respeto y admiro, pero no soy de admirar ni de gustarme música chatarra, cosas que para mí no son respetables artísticamente hablando o musicalmente hablando”.

La cantante boricua, de 44 años, continuó señalando que en cuanto al premio de Natalia, ella siendo mexicana y una artista con trayectoria, no se le dio en algunos lados la misma importancia que a la colombiana.

“Es su cuarto Grammy, se está ganando un Grammy americano, lo cual yo respeto mucho más que el Grammy Latino, porque la fórmula del Grammy Latino no la respeto, no creo en ella, y para mí ganarse un Grammy americano lo es todo para un artista”.

La intérprete de temas como “Tú” y “Candela”, señaló que ella, como cantante, también anhela algún día ser premiada por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación en Estados Unidos.

“A ella casi nadie la menciona, no le aplauden sus éxitos. Ella (Natalia) es una artista que se ha reinventado año con año, respetable y admirable, entonces fue molesto para mí ver lo que estaba pasando, por eso dije: ‘voy a escribir algo’ (en sus redes”, compartió.

A pregunta directa para conocer su opinión sobre el trabajo que ha realizado la bichota, la popular Karol G, una de las mujeres más influyentes del urbano, declaró que no es su admiradora.

“No me gusta, no lo respeto. A mí no me gusta la música chatarra y nunca me gustó su propuesta musical. Además, no me gustan sus mensajes“, declaró.

Noelia dijo estar siempre dispuesta a trabajar y hacer duetos con sus compañeros “artistas” de verdad.

