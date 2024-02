Timothée Chalamet se declara fanático de Guillermo Ochoa, Chicharito y Gignac

El actor de Hollywood Timothée Chalamet sorprendió al mundo del fútbol al revelar la pasión que tiene por el balompié de México y especialmente por algunas de las figuras que han marcado historia dentro de la Liga MX al considerar que el torneo posee un alto nivel competitivo.

Estas declaraciones las realizó el actor durante su visita a México como parte de la promoción que están realizando por la premier de ‘Dune 2’; al ser preguntado sobre su visión de la competencia, el histrión de 28 años demostró ser todo un conocedor del fútbol mexicano al mencionar a grandes figuras como Guillermo ‘Memo’ Ochoa, Javier ‘Chicharito’ Hernández y el francés André-Pierre Gignac.

“La influencia futbolística de México es una locura. Vienen jugadores históricos franceses. Jugadores mexicanos que vienen a (jugar) a Francia como Ochoa. Claro, un jugador francés que vino a Tigres, André-Pierre Gignac, donde creo que se va a retirar. Así que el amor va en ambas direcciones”, detalló a los medios de comunicación.

Timothée fue cuestionado sobre si en algún momento de su vida le interesó ser futbolista profesional o si siempre tomaría la decisión de ser una estrella del cine; tras esto el actor entre risas consideró que no tiene el nivel deportivo suficiente para optar a ser una figura en algún club de fútbol.

“Sí, no soy lo suficientemente bueno, no soy lo suficientemente talentoso, no tengo tantas aptitudes, ni la fuerza necesaria… es por eso. Rafa Márquez, porqué jugó para los New York Red Bulls, pero también Ochoa que jugó mucho en Francia. Chicharito, ya sabes”, destacó el protagonista de Dune 2 al hablar sobre otros de sus jugadores favoritos.

Estas selecciones por parte de Guillermo Ochoa, André-Pierre Gignac, Javier ‘Chicharito’ Hernández y Rafael Márquez no resulta extraña, debido a que estos jugadores se han consagrado como todas unas estrellas dentro del fútbol mexicano y especialmente se han encargado de impulsar el deporte de su país a Europa al formar parte de históricos clubes como el FC Barcelona o el Real Madrid.

