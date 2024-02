Jennifer López revela que Ben Affleck fue un pieza fundamental en su nuevo disco “This Is Me… Now”

Jennifer López se encuentra a escasos días de volver a lo más alto de la escena musical gracias a su nuevo álbum llamado “This Is Me… Now”. Pero contrario a lo que muchos piensen, el proceso para dar vida al material discográfico contó con un gran número de obstáculos e impedimentos que el esposo de la también actriz, Ben Affleck, ayudó a resolver.

De acuerdo con una entrevista concedida, respecto al lanzamiento de “This Is Me… Now”, la nacida en El Bronx señaló que el director e intérprete de “Argo” fue pieza fundamental en la concepción y desarrollo de su nuevo material gracias a su motivación constante.

A veces me ponía en plan: ‘Es que no escribo, esto no es lo mío’. Y él me contestaba: ‘Claro que lo haces, escribes, diriges, produces y coreografías, haces todas esas cosas. Empieza a valorarte un poco por lo que verdaderamente eres’”. Jennifer López – Cantante

Ben Affleck y Jennifer López se casaron en 2021. Crédito: Mezcalent

Ben Affleck también fue fuente de inspiración para el nuevo disco de Jennifer López

En la misma charla, la intérprete de “On The Floor”, reveló que la esencia de su nuevo disco está basada en la relación que tiene con Affleck. Cabe recordar que la pareja inició la primera etapa de su relación hace un par de décadas atrás. Incluso, las estrellas estuvieron a un paso de contraer nupcias. Sin embargo, y por una diversidad de factores, rompieron su compromiso para tomar rumbos diferentes.

A pesar de lo anterior, y luego de que ambos pasaran por diversas relaciones, Affleck y López volvieron a encontrarse para, finalmente, casarse en 2021.

Todo lo anterior, de acuerdo con la también bailarina, forman parte de la “trama” de su nuevo disco, el cual estará acompañado por un proyecto audiovisual, del mismo nombre, que también se estrenará el 16 de febrero por la plataforma de streaming Prime Video.

Jennifer López también lanzará un producto audiovisual para acompañar su disco. Crédito: Mezcalent

Cabe recalcar que este material fue dirigido por Dave Meyers, un reconocido realizados de videoclips, a partir de un guion de la misma López. Esta tarea, también ayudó a que la artista latina dejara de lado la inseguridad que sentía al inicio del proyecto y la transformara en fortaleza y aplomo para llevar las riendas de todo lo referente a su disco.

Me metí en el estudio y grabé este disco, y cuando terminé me dije: ‘Hay mucho más que contar de esta historia’. Había algo más grande que necesitaba hacer con esta música. Pero como no sabía exactamente qué hacer, acabamos creando algo que nunca había hecho antes, porque no encaja en una categoría específica” Jennifer López – Cantante

Como parte de la promoción de “This Is Me… Now”, la cantante volvió como invitada musical a “Saturday Night Live”, además de participar en otros shows de gran difusión y renombre.

Continua leyendo

Jennifer López luce tremendas curvas en bikini en su video “Can’t Get Enough”

Jennifer López producirá una película de “Bob the Builder”

Jennifer López vuelve como invitada musical a “Saturday Night Live” tras más de 5 años de su último show