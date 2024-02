¿A qué hora comienza el Super Bowl 2024?

Este domingo 11 de febrero el Allegiant Stadium de Las Vegas será el escenario del esperado enfrentamiento entre los Kansas City Chiefs y los San Francisco 49ers en el Super Bowl LVIII, un evento que promete emocionar a los aficionados de la NFL.

¿A qué hora podrás ver el Super Bowl LVIII?

Fecha: 11 de febrero de 2024

Hora: 18.30 hora del Este.

La previa del Super Bowl

Esta será la quinta vez que los Chiefs disputen el Super Bowl, con un historial de tres victorias y dos derrotas, mientras que los 49ers participarán por séptima ocasión, habiendo ganado en cinco ocasiones y perdiendo en dos.

El último encuentro entre San Francisco y los Chiefs en el Super Bowl fue en 2020, donde Kansas City se llevó la victoria con un marcador de 31-20. Ahora, los 49ers buscarán una revancha.

Si los San Francisco 49ers logran ganar el Super Bowl LVIII, su head coach, Kyle Shanahan, hará historia al convertirse en el primero en derrotar al entrenador que previamente lo venció en un Super Bowl.

El evento contará con actuaciones musicales destacadas, como la interpretación del himno nacional por Reba McEntire, “Lift Every Voice and Sing” a cargo de Andra Day antes del partido, y “America the Beautiful” por Post Malone.

El espectáculo de medio tiempo estará a cargo de Usher, ocho veces ganador del Grammy, quien promete un show inolvidable que será recordado por millones.