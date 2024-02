La Casa de los Famosos 4: La Divaza y Maripily Rivera van en último lugar en las votaciones

¡Hoy todo puede pasar! Rumbo a la tercera gala de eliminación en La Casa de los Famosos 4 el público tiene que activarse y votar por su favorito sí o sí. Los nominados que entrarán al SUM esta noche son Thalí García, Fernando Lozada, La Divaza y Maripily Rivera.

La Casa de los Famosos 4: Si tienes problemas para votar, esto debes hacer para resolverlo

Tres habitantes del cuarto tierra están nominados, pero aparentemente sólo dos están en peligro de eliminación y estos son: La Divaza y Maripily. En el posicionamiento de anoche la boricua se dio cuenta de que pocos la quieren dentro del reality, mientras que Fernando Lozada vio cómo los del cuarto tierra lo quieren fuera por estrategía.

Pero en medio de todo el drama el público se ha dado cuenta de dos cosas. La primera que Thalí García es la más votada y favorita para volver a la casa. Y la segunda que Fernando Lozada podría no salir de la competencia, ya que por sus actitudes “el huracán boricua” podría haberse ganado el rechazado de gran parte de los votantes.

¿Qué jugada puso en riesgo de eliminación al cuarto tierra?

Algunos creen que la salvación de Clovis Nienow complicó al cuarto tierra, ya que éste salvó a Carlos Gómez, con miras a que el público elimine a Fernando Lozada, ambos del cuarto agua. Sin embargo, en las votaciones el mexicano no se perfila en último lugar en cuanto a la preferencia de los votantes, sino Maripily y La Divaza.

Así van las votaciones, para la tercera gala de salvación en La Casa de los Famosos 4

El caso del “huracán boricua” es particular. Tiene gente que la apoya, desde luego que sí. Pero también hay muchos que aún no logran entender el juega de ésta. Por momentos juega en equipo, sobre todo de cara a su cuarto, recalcando además que ella los unió y formó.

Luego, una vez se terminan las reuniones de planeación de los suyos, ésta sale con otra cara frente al resto de los habitantes. Incluso la hemos podido ver en conversaciones dudosas con las que ha podido incluso poner a sus compañeros en contra de Thalí García, y no en una sola ocasiones, sino en varias. Muchos de los problemas que la mexicana ha tenido en la casa han sido promocionados por Maripily y los fans están cansados de esta situación.

Entonces, la salvación de Gómez, por todo lo que ha pasado en el reality al día de hoy podría perjudicar al cuarto tierra de cara a la casa, más no de cara al público. Primero porque ellos no saben toda la verdad en relación a Maripily, no así los fans.

