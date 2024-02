Republicanos votarán si someterán a juicio político a Alejandro Mayorcas por gestión de la migración

La Cámara Baja de Estados Unidos votará este martes sobre la posibilidad de someter a un impeachment o a un juicio político al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. Los republicanos acusan al funcionario demócrata de poner en riesgo la seguridad del país debido a la masiva entrada de migrantes indocumentados.

En el primer intento, que tuvo lugar la semana pasada, los republicanos no lograron obtener suficiente respaldo para llevar adelante el juicio político. En esa ocasión, obtuvieron 214 votos a favor y 216 en contra, todos los votos a favor fueron demócratas más cuatro republicanos, señaló la agencia de noticias Efe.

Los cargos que los republicanos buscan presentar contra Alejandro Mayorkas incluyen “violación de la confianza pública” y “negativa sistemática y deliberada a cumplir con la ley” por su supuesta inadecuada gestión de la situación en la frontera entre Estados Unidos y México.

Si la Cámara Baja aprueba el impeachment, será la primera vez en casi 150 años que se envía a juicio político a un secretario del gobierno. La única ocasión anterior ocurrió en 1876, cuando el entonces secretario de Guerra, William Belknap, fue imputado pero absuelto por el Senado.

En caso de ser aprobado en la Cámara Baja, Mayorkas enfrentaría un juicio político en el Senado, donde podría ser destituido si dos tercios de esa cámara lo deciden. Sin embargo, este escenario es poco probable dada la mayoría demócrata en el Senado, indicó la agencia de noticias.

El domingo, el funcionario rechazó las acusaciones en una entrevista con Kristen Welker en Meet the Press de NBC, calificándolas como “acusaciones infundadas”. Agregó: “Realmente no me distraen. Estoy concentrado en el trabajo del Departamento de Seguridad Nacional”.

La votación de este martes en la Cámara Baja será un momento crucial para determinar el destino de Alejandro Mayorkas y el enfoque del gobierno en materia de seguridad y migración en Estados Unidos.

“Quieren destituir es a Joe Biden”

Esto ocurre en un momento en el que el tema migratorio vuelve a estar en el centro de la agenda política y electoral estadounidenses.

Durante el debate pasado, el líder de los demócratas en la Cámara Baja, Hakeem Jeffries, lanzó una afirmación directa a los republicanos, sugiriendo sus verdaderas intenciones: “A quien realmente quieren destituir es a Joe Biden, pero se dan cuenta de que eso es políticamente impopular. Y así, han ideado brillantemente, en sus mentes, el plan B: vayamos tras el secretario Mayorkas”.

El presidente de la Cámara Baja, el republicano Mike Johnson, antes de la votación de hace una semana, destacó la importancia de respetar la conciencia individual de cada miembro y su forma de votar.

Por otro lado, el congresista republicano Tom McClintock fue uno de los pocos en su partido que se atrevió a oponerse a los cargos contra el secretario de Biden.

“Mayorkas es culpable de mala administración de nuestras leyes de inmigración en una escala cósmica. Pero sabemos que eso no es motivo para un juicio político, porque los padres fundadores estadounidenses lo rechazaron específicamente. No querían que las disputas políticas se convirtieran en juicios políticos”, dijo.

El debate sobre la posible imputación de Mayorkas refleja las tensiones políticas y las divisiones profundas sobre el manejo de la inmigración en Estados Unidos, un tema que ha sido objeto de controversia y debate durante mucho tiempo.

Sigue leyendo:

• Qué se sabe del plan migratorio en el Senado y su importancia en el proceso electoral (podcast)

• Nueva York, Vermont y New Hampshire registran cruces fronterizos irregulares récord mientras más migrantes llegan desde Canadá

• Alertan ante posibilidad de saturación de migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México