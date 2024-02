Ya se levantan dos torres del megaproyecto habitacional del vecindario Gowanus en Brooklyn

El gobierno estatal de Nueva York anunció el viernes 9 de febrero que 18 nuevos desarrollos habitacionales avanzarán bajo el programa de desarrollo de viviendas de ingresos mixtos en vecindarios de Gowanus en Brooklyn.

“Después de años de construcción estancada, estamos volviendo a poner en marcha miles de nuevas viviendas y desbloqueando el potencial inmobiliario de Gowanus“, celebró la gobernadora Hochul.

El programa tiene como objetivo centrarse en garantizar viviendas asequibles con la ley fiscal 421-a, ahora vencida y capitalizar una rezonificación local de 2021 que cubra 82 cuadras para dar cabida al crecimiento de centenares de viviendas

Gowanus es un vecindario en la parte noroeste del distrito de Brooklyn, dentro del área que alguna vez se conoció como South Brooklyn. Está delimitado por Wyckoff Street al norte, la Cuarta Avenida al este, Gowanus Expressway al sur y Bond Street al oeste.

La mandataria estatal mostró los primeros movimientos de tierra de los proyectos 320 y 340 Nevins Street, se trata de un desarrollo combinado de dos torres de uso mixto, de 505,000 pies cuadrados, situado en 2,3 acres, frente al canal en Gowanus.

Se espera que los dos sitios en Nevins Street estén terminados para junio de 2026.

El proyecto incluye espacio comercial en la planta baja, además de las más de 650 unidades residenciales. El sitio es parte del Área de Acceso Público de Gowanus y está cerca del transporte público.

Pese a las demandas y luego de años de discusiones sobre la rezonificación, los desarrollos habitacionales en este vecindario costero de Brooklyn, son un hecho. (Foto: Susan Watts – NY Governor Office)

154 apartamentos asequibles

“Este programa ya está listo para generar hasta 5,300 unidades de vivienda de alquiler que se necesitan desesperadamente y que de otro modo se habrían perdido debido a la expiración del programa 421-a. Este proyecto en específico resultará en 654 viviendas más para los neoyorquinos, incluidos 154 apartamentos asequibles para hogares de bajos ingresos”, comentó RuthAnne Visnauskas, comisionada de la División de Viviendas de Nueva York.

Estas torres de Nevins Street que ya se empezaron a levantar en esta localidad, forma parte de los extensos terrenos que los desarrolladores han adquirido en los últimos años a medida que se avecinaba una rezonificación del vecindario, aprobada por el Concejo Municipal en 2021.

Se estima que la rezonificación, que enfrentó demandas de opositores preocupados por el desarrollo masivo, a lo largo del canal contaminado, traerá miles de nuevos apartamentos a Gowanus.

El plan conocido como Gowanus Canal que empezó a discutirse desde la Administración del alcalde Michael Bloomberg, tiene como objetivo cambiar las reglas de desarrollo dentro de un área de 82 cuadras a lo largo de la Cuarta avenida entre la avenida Atlantic y la calle 15, extendiéndose hacia el oeste hasta las calles Bond y Smith.

El temor mayor de los opositores a este nuevo desarrollo, en este caso, no es por el riesgo a futuro del aumento descontrolado de los costos de la renta y el desplazamiento de las minorías raciales. El temor es por razones ambientales.

Dos grupos de base, ‘Voice of Gowanus’ y ‘Friends and Residents of Greater Gowanus’, argumentan que no se atienden en el anteproyecto las consecuencias del cambio climático. Las demandas que trataron de bloquear, sin éxito, estos proyectos, argumentaban que los alcantarillados y otros servicios en esa zona, no están preparados para un cambio en la densidad poblacional.

Vienen otros proyectos

El año pasado, la mandataria estatal dio a conocer el Plan Maestro Comunitario de Creedmoor para reconstruir 58 acres de terreno subutilizado en el campus del Centro Psiquiátrico Creedmoor en Queens para convertirlo en una comunidad vibrante con más de 2,800 viviendas nuevas.

También se tiene previsto transformar el antiguo Centro Correccional Lincoln en la ciudad de Nueva York en un desarrollo de uso mixto con 105 unidades de vivienda asequible, así como solicitudes de propuestas para reconstruir el antiguo Centro Correccional de Bayview y el Sitio K del Centro Javits en Manhattan como posibles viviendas.

En resumen:

18 nuevos desarrollos de viviendas avanzarán bajo el Programa de desarrollo de viviendas de ingresos mixtos en vecindarios de Gowanus

5,300 unidades de vivienda se construirán en la próxima década en este vecindario costero de Brooklyn.