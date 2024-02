“Estúpido y vergonzoso”: Joe Biden condenó declaraciones de Donald Trump sobre la OTAN

El presidente estadounidense Joe Biden expresó este lunes su rechazo a los comentarios recientes del exmandatario Donald Trump sobre la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Las palabras del demócrata destacan como el compromiso y defensa hacia una alianza que considera vital para la seguridad y estabilidad tanto de Estados Unidos como del mundo.

En una intervención en la Casa Blanca, el mandatario repudió las declaraciones del republicano, a las que calificó de “estúpidas, vergonzosas y peligrosas”.

El sábado pasado, Donald Trump desató una ola de controversia al sugerir que permitiría que Rusia actuara como quisiera, incluso contra los miembros de la OTAN que no cumplen con las cuotas de gasto en defensa, publicó la agencia de noticias Efe.

“Ningún otro presidente en la historia ha cedido así ante un dictador ruso. Permítanme decir esto lo más claro posible: yo nunca haré eso. Por el amor de Dios, es estúpido, vergonzoso, peligroso y no es propio de un estadounidense”, fueron las palabras que usó el presidente estadounidense para expresar su rechazo absoluto hacia la posición de su predecesor.

Biden, un defensor histórico de la OTAN a lo largo de su carrera política, reiteró su compromiso de defender cada rincón del territorio de los países miembros. Mientras Trump criticaba con frecuencia a la organización y cuestionado su utilidad, el demócrata reafirmaba su apoyo a una alianza que considera esencial para la seguridad y la estabilidad mundial.

El presidente estadounidense destacó que Donald Trump veía a la OTAN como una carga y no como una alianza protectora. Y para Biden, los principios fundamentales de la OTAN, como la libertad, la seguridad y la soberanía nacional, son piedras angulares que merecen respeto y compromiso.

“”Donald Trump ve la OTAN como una carga. Cuando mira a la OTAN, no ve la alianza que protege a Estados Unidos y al mundo. Ve algún tipo de estafa. No entiende que la OTAN se basa en principios fundamentales de libertad, seguridad y soberanía nacional. Para Tump, los principios no importan. Todo es transaccional”, manifestó Biden.

Las palabras del demócrata encuentran eco en figuras clave del gobierno estadounidense.

La OTAN “no es un proyecto de caridad”

La embajadora de Estados Unidos ante la OTAN, Julianne Smith, reiteró la importancia estratégica de la alianza transatlántica. Refutó las calificó las palabras de Trump como “irresponsables” y destacó que la organización no es un proyecto de caridad, sino un mecanismo vital para los intereses de Estados Unidos y sus aliados.

Ante el contexto actual de tensiones con Rusia, especialmente después de la invasión de Ucrania en 2022, la OTAN ha intensificado sus esfuerzos para fortalecer su capacidad disuasoria y defensiva. En medio de estos desafíos, ha reafirmado su compromiso con la seguridad y defensa colectiva, rechazando las provocaciones y posturas beligerantes.

Si bien Donald Trump continúa liderando las primarias del Partido Republicano y busca volver a ser candidato en las elecciones presidenciales, sus posturas controvertidas plantean serias interrogantes sobre el futuro de la política exterior estadounidense y su relación con las alianzas internacionales.

Con ese contexto, las palabras de Biden reflejan un compromiso con la OTAN y una firme condena a aquellos que, considera, ponen en riesgo la seguridad y estabilidad mundiales con posiciones irresponsables y peligrosas.

