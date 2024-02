‘Los cuidadores de adultos mayores están cansados’

Muchos adultos mayores y ancianos en Nueva York dependen del cuidado que les brinda un familiar, una labor que aunque llena de amor genera un duro impacto en el cuidador.

Una encuesta de AARP New York, realizada entre votantes mayores de 40 años residenciados en Long Island y que fue divulgada la semana pasada, muestra precisamente que muchos de ellos, que cuidan de sus seres queridos mayores, se sienten estresados y necesitan ayuda del estado.

Según los resultados, más del 40% de los encuestados dijeron que en la actualidad cuidan de un ser querido mayor (11%) o lo han hecho anteriormente (31%). Además, casi ocho de cada diez (77%) afirmaron que están o estaban estresados emocionalmente debido a esas responsabilidades, lo que es un escenario cada vez más común para los cuidadores familiares en todo el estado a medida que la población de Nueva York envejece rápidamente.

La mayoría de los cuidadores familiares que respondieron a la encuesta para el informe “Long Island Caregivers 40 and Older: Their Challenges, Struggles and Needs” (Cuidadores de Long Island de 40 años o más: sus desafíos, dificultades y necesidades) manifestaron que cuidan de un familiar, probablemente a un padre o madre de entre 80 y 90 años. Un 61% de ellos expresaron que no creen que el Gobierno estatal ofrece suficiente apoyo a los cuidadores familiares no remunerados. Cuando se les dio la opción de elegir entre apoyo financiero que ayudaría a cubrir los costos de los cuidados o apoyo para que tengan más tiempo, el 64% de los cuidadores eligieron apoyo financiero, en comparación con el 24% que eligieron tiempo para hacer otras cosas.

Recordatorio

“Esta encuesta es un recordatorio de los desafíos que enfrentan los residentes de Long Island que han asumido la responsabilidad de cuidar de un ser querido que quizás tenga una enfermedad crónica, una lesión o esté debilitándose. Quienes asumen este compromiso lo hacen sin mucho apoyo del estado a pesar de su dedicación. Como alguien que ayuda a un ser querido, conozco la presión que surge de este acto de compasión, y entiendo que se debe hacer mucho más para apoyar a estos cuidadores”, sostuvo la senadora estatal Mónica Martínez, cuyo distrito incluye parte del condado de Suffolk. La legisladora estuvo presente en la rueda de prensa realizada en la Family Service League en el Iovino South Shore Center en Bay Shore, donde se dieron a conocer los resultados del sondeo.

La directora estatal de AARP New York, Beth Finkel, consideró que demasiados de estos cuidadores de Long Island, la mayoría de ellos mujeres, no tienen acceso a los cuidados de relevo, al transporte u otra ayuda que necesitan sus familiares porque no hay fondos del estado para esos servicios o están en una lista de espera.

“En Long Island y en todo el estado de Nueva York, los cuidadores están criando a sus propios hijos y tratando de ganarse la vida al mismo tiempo que brindan ayuda esencial a una madre o un padre, o a ambos. No deberían tener que llevar solos esta carga”, indicó Finkel.

Recomendaciones

AARP New York también dio a conocer una serie de recomendaciones para abordar las dificultades que enfrentan los cuidadores familiares. Entre ellas:

Eliminar las listas de espera: al proporcionar $51 millones se eliminará la lista de espera en la que languidecen demasiados adultos mayores de Nueva York, mientras ellos y sus cuidadores familiares esperan servicios básicos como transporte, limpieza y cuidado personal.

Mayor transparencia: exigir que la Oficina Estatal para el Envejecimiento desarrolle y publique informes detallados de dónde hay listas de espera, por condado y servicio solicitado, y que proporcione esta información a la gobernadora y a la legislatura anualmente, así como una contabilidad de los gastos del año anterior, por condado y servicio, de cómo abordar la lista de espera.

Asistencia financiera directa: crear un programa para brindar apoyo financiero directo a los cuidadores familiares no remunerados que en promedio gastan más de $8,000 al año en el cuidado de su ser querido.

Hallazgos clave del informe:

76% de los cuidadores actuales y antiguos dicen que trabajaban mientras brindaban cuidados

80% creen que es extremadamente o muy importante tener servicios basados en el hogar y la comunidad disponibles localmente

96% dicen que es extremadamente o muy importante brindar cuidados para que sus seres queridos puedan permanecer en sus propios hogares

97% de los cuidadores dicen que han incurrido en gastos personales mientras cuidan a un ser querido, incluidos el transporte, la modificación del hogar y el equipo médico

1,345 votantes registrados de Nueva York mayores de 40 años participaron en una encuesta estatal de AARP de donde se obtuvieron los datos para Long Island

El informe

Para leer el informe completo (en inglés) y obtener más información, visita: www.aarp.org/NYWomenCaregivers