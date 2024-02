VIDEO: Shakira se divierte con Alejandro Sanz y le cambia el look

Los cantantes Shakira y Alejandro Sanz formaron una gran amistad desde que en 2005 rodaron juntos el video “La tortura”. El español y la colombiana siempre están en contacto y demuestran que la complicidad y la química que los unió hace 19 años aún sigue intacta.

En las últimas horas, ella posteó varios videos del divertido momento que vivió con su colega en la peluquería y mostró el cambio de look que eligió para Sanz.

“Así si me gusta ir a la pelu”, advirtió la oriunda de Barranquilla, a lo que su amigo respondió con humor: “Me va a cambiar el look. Soy como su muñequito, que me va cambiando cositas”.

Mientras se encontraban recostados en el sillón del salón y les lavaban el cabello, mostraron su complicidad y protagonizaron un divertido intercambio de palabras y risas. “Tú te tienes que dejar guiar de mí. Soy tu asesora”, aseveró Shakira. Al escucharla, Sanz le respondió: “Vas para eso, ya”. Pasado ese intercambio, la cantante sentenció: “Si hay alguna reclamación de tus fans, es conmigo”.

“Chicas, se los he dejado divino”, se escucha decir a Shakira en otro de los clips en los que se puede ver el resultado final del look de Alejandro Sanz después de pasar por las manos de los estilistas.

“¡Me encanta! ¡Qué lindo!, ¡Ay qué carita de malo, míralo!”, dijo la intérprete ante la cara divertida del español, que no podía contener la risa.

Sigue leyendo:

· Shakira podría estar saliendo con Julian Edelman, el ex jugador de la NFL

· VIDEO: Alejandro Sanz hace llorar de felicidad a su hija al darle una sorpresa

· Shakira habría “levantado” veto a Clara Chía que le impedía ver a Milan y Sasha