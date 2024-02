Soñaba con volver a México, pero lo mataron en el Metro de Nueva York: tragedia de inmigrante

Obed Sánchez Beltrán (35) tenía planeado volver a México para reunirse con su esposa y dos hijos, pero fue fatalmente baleado “al azar” en una plataforma del Metro de Nueva York en El Bronx, el lunes 12 de febrero.

Según la prensa mexicana, el inmigrante planeaba regresar a su casa a Tehuacán (estado Puebla) el próximo año, donde viven su esposa Samantha Arellano, sus dos hijos de 12 y 7 años y sus padres, pero la tragedia segó su vida, al ser víctima de una aparente pelea pandillera entre adolescentes.

La policía de Nueva York cree que hubo al menos tres pistoleros, pero no han realizado arrestos. Sánchez Beltrán fue el único fallecido en el tiroteo, que dejó además seis heridos.

La familia espera que su cuerpo pueda ser llevado pronto a México. Jorge Islas, Cónsul General de ese país en Nueva York, escribió el martes en X/Twitter que personalmente había expresado sus condolencias a los deudos y estaba trabajando para apoyarlos y asesorarlos. Y agregó que “las más altas autoridades (de NYPD) me confirman que la investigación ya está en curso y me aseguran que detendrán al responsable y no habrá impunidad”.

Beltrán Sánchez hablaba con su esposa a diario y la llamó momentos antes del fatal tiroteo, cuando regresaba a casa del trabajo. Ella negó la versión de NYPD de que se trataba de un hombre sin hogar y, según el diario mexicano La Jornada de Oriente, llevaban 14 años de casados.

Superó muchos obstáculos para forjarse una nueva vida en la ciudad de Nueva York. “Era muy trabajador, una excelente persona”, le dijo un amigo al Daily News. “Enfrentó una lucha tremenda, pero en resumen fue un gran ser humano”.

Acabo de conversar con las más altas autoridades de @NYPDPC, quienes me confirman que la investigación ya está en curso y me aseguran que detendrán al responsable y no habrá impunidad. — Jorge Islas (@Jorge_IslasLo) February 13, 2024

El amigo no identificado comentó que Beltrán Sánchez dejó su casa en México hace dos años y trabajó en Canadá antes de venir a NYC para mantener a su familia. Planeaba trabajar aquí en la construcción por un año más antes de regresar a su natal Tehuacán.

“A veces la gente juzga sin saber exactamente por qué luchamos día a día”, agregó el amigo. “Existe el bien y el mal y créanme, simplemente estaba buscando las mismas cosas que mucha gente quiere: terminar de construir su casa y tratar de regresar, porque amaba a su familia”.

“Resolveremos este crimen y llevaremos a los responsables ante la justicia”, prometió el martes el alcalde Eric Adams. La balacera, que comenzó dentro un tren de la línea 4 y se expandió al llegar a la estación Mount Eden en Jerome Avenue poco después de las 4.30 p.m. del lunes, fue cometida por tres pandilleros aún sueltos que posiblemente buscaban venganza por un tiroteo anterior, dijo la policía.

Al menos una persona resultó herida al recibir un disparo dentro de un vagón. Las otras víctimas estaban en el andén esperando subir al tren cuando empezaron a volar las balas.

El objetivo de los hombres armados podría haber sido un quinceañero que resultó herido, dijo una fuente policial. Ese adolescente es sospechoso de un tiroteo anterior no fatal que ocurrió en la zona norte de la estación.

La policía divulgó imágenes de dos sospechosos captados en imágenes de vigilancia. No se han hecho arrestos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.