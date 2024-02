“Estoy preparado para este último desafío”: Luis Suárez confesó que Inter Miami será su club de despedida

El atacante uruguayo Luis Suárez disputará en el año 2024 su primera temporada como jugador del Inter Miami, cumpliendo su sueño de volver a compartir campo de juego con Lionel Messi.

A pocos días de iniciar la temporada de la MLS, Suárez aprovechó el tiempo libre para hacerse presente en una larga charla con el programa de radio La Mesa, en el cual el ‘9′ de Inter Miami tocó diversos temas sobre su vida personal, paso por selección y esta nueva etapa en la MLS.

En dicha charla reconoció que es consciente sobre la decisión de que Inter Miami sea el último club de su carrera, motivo por el cual hará lo que esté en sus manos para contribuir a que el club obtenga los éxitos que busca ganando la mayor cantidad de campeonatos que enfrentan esta temporada.

El atacante uruguayo fue consultado sobre si la de Inter Miami será la última camiseta que vista en su carrera, y respondió: “sí, la familia ya lo sabe”. También dijo que “todavía no está resuelta” la fecha en la que dará por terminada su carrera, “pero sí que este es el último paso”. “Ya estoy preparado para este último desafío, pero hay un desgaste y tengo que pensar en todo para tener buena calidad de vida después”, indicó.

Suárez agregó que “es duro” para él pensar en el final de su carrera, que hasta le emociona hablar del tema, pero que sabe que tiene que ir preparando ese momento. “Un exjugador me dijo que el futbolista no está preparado para el retiro. Mirá el ‘Loco’ Abreu (risas). ¡Yo me crié con él! Y lo veo y digo, ¿cuándo me voy a retirar?”, contó el salteño.

También señaló que no quiere hacer el curso de entrenador, por lo que descarta seguir vinculado al fútbol de esa manera. “No quiero hacerlo, es peor que ser jugador, por las horas de trabajo, requiere más tiempo. No estoy para estar peleándome con uno porque no lo pongo, o porque no lo citan”, señaló, entre risas.

Despedida de la selección de Uruguay

En noviembre, Suárez regresó a la Selección Uruguaya en la última convocatoria de Marcelo Bielsa, y tuvo minutos en el triunfo ante Bolivia por las Eliminatorias Sudamericanas. No había estado convocado desde que había concluido el Mundial de 2022.

Al respecto, el Pistolero dijo que “sabía que estaba haciendo méritos para, al menos, estar preseleccionado, pero sabía que el entrenador estaba haciendo cosas nuevas y buscando jugadores jóvenes”. Cuando finalmente le llegó la citación, sintió un cosquilleo como cuando lo llamaron por primera vez para ponerse la Celeste. Y en ese partido ante Bolivia, sintió algo muy especial debido al cariño que le mostró el público.

“Me di cuenta de la reacción de la gente. Son esos momentos en que vas pensando, ‘wow, lo que estás viviendo, lo que generás para la gente’. Uruguay iba ganando y estaba jugando bien, y se vivía eso, y para mí que soy padre, ver a mis hijos en la tribuna… Mi hijo chico tiene cinco años y no vivió mi mejor etapa en Liverpool o Barcelona. Si no me toca ir más a la Selección, esa última imagen fue un premio y una de las mejores sensaciones que tengo como jugador”, expresó.

A pesar de esto, Suárez no ocultó que jugar una última Copa América con Uruguay en junio y cerrar allí su etapa con Uruguay “sería un broche de oro perfecto” a su carrera en la Selección.

