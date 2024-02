“Ilegal y antiamericana”: Trump rechazó sentencia en Nueva York y anunció que apelará la decisión

El expresidente estadounidense Donald Trump respondió este viernes con vehemencia a la sentencia que lo condena a pagar una multa de $355 millones de dólares, y la calificó como “ilegal y antiamericana” y “un absoluto fraude”.

A través de su plataforma Truth Social, el exmandatario republicano reiteró sus frecuentes críticas al sistema judicial del estado de Nueva York y de los Estados Unidos en general, acusándolos de estar “bajo el asalto de jueces partidistas, engañados y sesgados”.

Además, afirmó que están siendo manipulados por “radicales” que pretenden expulsarlo del ámbito político y empresarial, publicó la agencia de noticias Efe.

Donald Trump no escatimó en críticas contra la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, a quien describió como “corrupta y racista”, y la acusó de estar obsesionada con perseguirlo a él, a su familia y a sus negocios durante años.

Según el expresidente, la fiscal utilizó al juez Arthur Engoron para llevar a cabo un proceso judicial injusto y sesgado en su contra.

Recordando su influencia en Nueva York y su papel durante momentos críticos de la ciudad, argumentó que su contribución ha sido significativa, pero reconoció que ahora se siente marginado, especialmente ante lo que considera una ola de inmigrantes violentos que, según él, están siendo permitidos por políticas impulsadas por el gobierno del presidente Joe Biden.

Trump criticó duramente el proceso judicial en su contra y afirmó que no existen víctimas ni denuncias y que el caso no fue juzgado de manera imparcial al no permitirse la intervención de un jurado ni la consideración de un tribunal comercial.

El exmandatario republicano, quien sigue siendo una figura prominente dentro de su partido y un posible candidato presidencial para las elecciones de noviembre, expresó su descontento con el juez Engoron, señaló Efe. Señaló que la decisión será refutada en apelación y denunciando la situación como una “injerencia electoral”.

Poco después de conocerse la sentencia, una de las abogadas de Trump, Alina Habba, insinuó que apelarán la decisión, que calificó de “veredicto escandaloso” que representa una persecución continua contra su cliente.

Argumentó asimismo que la sentencia no solo afecta a Trump, sino que envía un mensaje desalentador a todos los empresarios y ciudadanos de Estados Unidos. Afirmó que Nueva York ya no es un lugar favorable para los negocios.

La reacción de Trump ante la sentencia refleja su continua batalla legal y su retórica incendiaria contra lo que él percibe como un sistema judicial parcial y sesgado en su contra. Su decisión de apelar sugiere que la controversia legal y política que lo rodea continuará siendo un tema central.

