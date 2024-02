Paolo Guerrero abandona su club tras recibir amenazas de extorsión y secuestro en Perú

El futbolista y máximo goleador histórico de la selección de Perú, Paolo Guerrero, anunció este jueves que dejará de jugar en su país con el club César Vallejo debido a las diversas amenazas de extorsión y secuestro que ha recibido en las últimas semanas que han generado que tema por su vida y la de sus familiares.

La información la dio a conocer el internacional inca durante una entrevista ofrecida para el canal América Televisión, donde decidió dar a conocer los motivos por los que abandona el equipo con el que había firmado un contrato para la próxima temporada y además aprovechó la oportunidad para pedirle disculpas a todos los aficionados que habían manifestado su emoción al poder contar con uno de los jugadores más icónicos de su país.

“Quiero pedir disculpas. Es una decisión que he tomado con mi familia de no llegar, de rescindir mi contrato por todas las amenazas que sigo recibiendo”, expresó Paolo Guerrero en sus declaraciones y con un claro gesto de tristeza por el complicado momento que está atravesando.

De acuerdo con las declaraciones de Guerrero, que vive actualmente en la ciudad brasileña de Río de Janeiro, las últimas amenazas que recibió le llegaron este miércoles a través de la plataforma de WhatsApp al teléfono de su madre Petronila González y familiares en Lima, por lo que entendió que la situación ya se estaba saliendo de control al incluir a sus seres queridos entre las posibles víctimas.

“Lo conversé en casa también con mi mujer y tomamos la decisión de que no iba a viajar. No iba a exponer a mi familia, sobre todo con tres niños. No esperaba que pase esto”, manifestó el jugador de 40 años que no precisó si ya le habían exigido alguna cifra de dinero específica para dejar de enviarle estos mensajes en su contra.

El delantero peruano también detalló que las primeras amenazas en su contra surgieron luego de que el club inca, con sede en Trujillo, anunciara su contratación oficial para la próxima temporada el pasado 2 de febrero; medios de comunicación difundieron los mensajes anónimos en el que se realizaban las amenazas de secuestro que rápidamente le hicieron recordar lo que vivió el jugador colombiano del Liverpool, Luis Díaz, quien vivió el secuestro de su padre el pasado mes de noviembre por la guerrilla.

“En Río de Janeiro, donde vivo hace 10 años, es peligroso, pero nunca he vivido esto (amenazas de secuestro). Todo esto es nuevo para mí. Yo sólo quiero jugar al fútbol”, detalló el artillero.

