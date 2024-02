Revisó el monitor de su bebé mientras dormía y descubrió al fantasma de su madre

El pasado 5 de febrero, un padre de familia británico llamado William Grave, se llevó el susto de su vida al despertar y revisar el monitor que vigilaba a su bebé, Xander, de 9 meses, quien dormía plácidamente en la cuna de su habitación.

Y es que al revisar las imágenes a detalle, notó que, de repente, apareció un brazo en la imagen, mismo que recorrió el cuerpo de su bebé, el cual siguió durmiendo, como si no hubiera pasado nada.

“Esto pasó la primera noche en que se instaló el monitor para bebés, ya que era la primera vez que mi pequeño pasaba una noche solo en su habitación. Como padre, lo único que uno quiere es asegurarse de que haya dormido bien por la noche, por eso revisé la aplicación por la mañana”, explicó Grave.

“Noté que había algo de actividad a las 6:50 a.m., pero nosotros no entramos a su habitación hasta las 8:24 a.m. porque no se despertó hasta entonces. En el video, vi un brazo metiendo la mano en la cuna y parecía que iba a levantar su chupón”, agregó el hombre, en entrevista al medio local Ladbible.

Intrigado por lo que vio, le preguntó en reiteradas ocasiones a su esposa si se había levantado temprano para ir a ver al bebé, pero al revisar juntos las imágenes del monitor, en el brazo no aparecía su pulsera Pandora que siempre trae, por lo que no era de ella.

Descubren quién es el fantasma que se vio en el monitor de un bebé

No es la primera vez que el hombre vive una experiencia como esta. Lleva 19 años viviendo en el mismo sitio, en donde ha vivido varias experiencias paranormales de este estilo. Es por ello que, hace un tiempo, escribió un libro llamado “La dama del ventanal”, en donde afirma que ha sentido o visto, al menos 5 veces, a distintos fantasmas de mujeres.

“Cuando mi esposa y yo tuvimos nuestra primera cita, vio a esta señora en mi casa; y mi hermano, mi amigo del trabajo y otro de la escuela también la vieron y todos la describieron exactamente igual. Entonces, el brazo en la cuna podría haber pertenecido potencialmente a esta mujer”, argumentó.

Pero William no descarta que pudiera tratarse del fantasma de algún familiar que está cuidando de su bebé, pues su madre murió en mayo de 2023, a causa de cáncer, por lo que prefiere pensar que se trata de ella.

