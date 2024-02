Leo Suárez cuenta todos los detalles de su salida del Club América para firmar con Pumas de la UNAM

El futbolista argentino y nuevo jugador estrella de los Pumas de la UNAM, Leo Suárez, decidió acabar con todos los rumores sobre su salida de las Águilas del Club América tras las fuertes palabras que realizó el portero Luis Malagón al afirmar que no se despidió de sus compañeros antes de poner rumbo a su nueva franquicia dentro de la Liga MX.

Estas declaraciones las realizó el jugador durante una conferencia de prensa previo al partido que disputarán los Pumas de la UNAM este domingo ante Santos Laguna correspondiente a la jornada 7 del torneo Clausura 2024 de la Liga MX; Suárez admitió que nunca se despidió personalmente de sus excompañeros y que a pesar de eso si les envió un emotivo mensaje de agradecimiento a través de sus redes sociales.

“Yo creo que eso lo exageraron. Lo sacaron de contexto. Hablé con Malagón ese día, el día anterior me mandó un mensaje. El fútbol es así. Fue en el último día del mercado (su transferencia a Pumas)”, expresó el jugador argentino.

“No se me dio pasar a despedirme de mis compañeros, pero sí lo hice por mensaje, también me despedí de la gente del club y todo. Hice exámenes médicos, firmé el contrato y no pude pasar, pero fue eso. Hablé con ellos y me desearon lo mejor. Quedó una amistad muy grande con todos”, agregó la nueva figura de los felinos.

Leo Suárez también destacó su firme compromiso en apoyar a los Pumas de la UNAM a seguir creciendo dentro del torneo Clausura 2024 de la Liga MX para poder asegurar un puesto en la Liguilla con el que puedan aspirar a levantar el título de campeón; asimismo agradeció el respaldo de los hinchas universitarios que lo han recibido de una manera muy positiva desde que se anunció su contratación.

“Estoy agradecido con la afición de Pumas por cómo me trataron desde el primer día y decirles que yo voy a estar a muerte con ellos. Voy a defender el club que me da de comer a mí y a mi familia. Voy a ser respetuoso y voy a agradecer a la gente que me ayuda en mi carrera futbolística y como persona”, enfatizó.

“Que pregunten en el club anterior si me perdí algo por lesión. Yo vine y pasé revisión médica, sino no estaría acá. Estoy perfecto. Jugué en CU, en Tigres y en Atlas. Yo estoy perfecto y eso es lo que se dice. Se dicen muchas cosas, pero de mi boca puedo asegurar que estoy perfecto y puedo jugar los minutos que quiera el entrenador”, concluyó Suárez al hablar sobre los rumores ante un problema físico que ha venido presentando y que no le ha permitido jugar los 90 minutos de los encuentros.

Sigue leyendo:

–Erik Lira muestra su total entrega a Cruz Azul: “Quiero dejar un legado”

–New York Yankees se olvidan de Gleyber Torres y descartan alguna negociación para extender su contrato

–Beñat San José asegura que los Rojinegros del Atlas deberían tener más puntos en el Clausura 2024