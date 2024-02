Amy Schumer responde a quienes la critican por tener el rostro tan hinchado

La actriz Amy Schumer se sumó a la tendencia de los famosos que en los últimos tiempos reflexionan sobre el impacto que tienen los comentarios que reciben de usuarios en sus redes sociales sobre sus aspectos físicos.

En su cuenta de Instagram, junto con una imagen promocional del estreno de la segunda temporada de la serie “Life & Beth”, la actriz dedicó un contundente y claro mensaje a quienes critican su apariencia.

“¡Muchas gracias por la opinión de todos sobre mi rostro! He disfrutado de comentarios y deliberaciones sobre mi apariencia, como todas las mujeres, durante casi 20 años”, comenzó con ironía.

“Y tienen razón”, continuó, “Mi rostro está más hinchado de lo normal en estos momentos. Tengo endometriosis, una enfermedad autoinmune de la que todas las mujeres deberían informarse”.

Luego, explicó: “Estoy atravesando por problemas médicos y hormonales, pero estoy bien. Históricamente, los cuerpos de las mujeres apenas han sido estudiados médicamente comparados con los hombres. El libro “Todo en su cabeza” hace un buen trabajo explicando esto”.

“También creo que una mujer no necesita dar ninguna excusa por su aspecto físico y tampoco le debe a nadie explicación alguna. Pero quería aprovechar la oportunidad para abogar por el amor propio y la aceptación de la piel que habitas. Como cualquier otra persona, algunos días me siento segura y atractiva, y otros quiero poner una bolsa en mi cabeza para que nadie me vea. Pero me siento fuerte, hermosa y muy orgullosa de este programa de televisión que he creado, escrito, protagonizado y dirigido. Tal vez, solo tal vez, podamos centrarnos en eso por un rato. Espero que disfruten de “Life & Beth”. Amor y solidaridad para todos”, finalizó.

Amy Schumer, quien se ha sometido a dos operaciones (una histerectomía y una apendicetomía), nunca ha tenido reparo a la hora de hablar sobre su cuerpo. De hecho, reveló haberse hecho una liposucción en 2021.

