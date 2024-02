Eric Adams revierte plan de alojar migrantes en edificio de lujo, tras el rechazo de la comunidad de Harlem

El alcalde de Nueva York, Eric Adams, se vio prácticamente obligado a revertir sus planes de convertir un complejo de apartamentos de lujo abandonado en un refugio para los inmigrantes irregulares luego de que la comunidad de Harlem rechazara la propuesta.

El demócrata apareció sin avisar en una reunión de la comunidad en el vecindario del Alto Manhattan, donde los residentes se congregaron para discutir los rumores sobre el edificio en la esquina de 130th Street y Adam Clayton Powell Jr. Blvd., de acuerdo con CBS News, se estaba preparando silenciosamente para los solicitantes de asilo.

El edificio fue anunciado en principio como una vivienda de lujo con piscina, pero que se ha encontrado vacío por casi una década de que sus promotores no pagaran los préstamos. Fue construido en 2007 y tiene 35 unidades, según los registros de la ciudad de Nueva York.

Posteriormente, fue alquilado a una organización sin fines de lucro que había laborado con el Departamento de Servicios Sociales/Servicios para Personas sin Hogar de la ciudad para usarlo como refugio para inmigrantes o para los ciudadanos neoyorquinos sin hogar, indicó New York Post.

Los vecinos observaron cómo cargaban cajas de literal hacia el edificio, cosa que les disgustó, por lo que entonces convocaron a una reunión para discutir el asunto. Expresaron que estaban enojados por la falta de comunicación y porque los mantuvieron en la oscuridad.

“No, no estoy de acuerdo con que se convierta en un santuario para solicitantes de asilo, sabiendo que tenemos gente aquí que necesita el espacio“, señaló Tiffany Fulton, directora ejecutiva de Silent Voices United Inc., una organización sin fines de lucro que ayuda a comunidades desatendidas.

Central Harlem, donde cerca del 44% de los residentes son afroamericanos, es por lo general un vecindario de bajos recursos con una tasa de pobreza del 28,4% en comparación con el 18% en toda la ciudad, de acuerdo con el censo de 2020.

Un cartel en la reunión decía: “Millones de inmigrantes, ¿qué pasa con los programas para jóvenes?” Adams ha mencionado en reiteradas ocasiones que la crisis de los solicitantes podría costarle a la ciudad hasta $12 mil millones de dólares hasta 2025. Alrededor de 170,000 migrantes han llegado a la Gran Manzana desde la primavera de 2022.

Mientras todos estaban en la reunión, el alcalde apareció y respondió los cuestionamientos de los vecinos, informó Fox News.

“Usted es el alcalde. No queremos escuchar excusas”, indicó un residente de Harlem.

Pero Adams expresó que los solicitantes de asilo ya no serían trasladados al edificio y en su lugar albergaría a las personas sin hogar de Nueva York.

“Le dije al equipo: ‘Averigüen qué está pasando aquí'”, dijo el demócrata. “No trasladaremos a la gente a un edificio nuevo cuando hay necesidades a largo plazo en una comunidad. Eso no va a suceder”.

“No habrá inmigrantes ni solicitantes de asilo en esa propiedad”.

Una residente de Harlem, identificada como Regina Smith, señaló que el vecindario se sentía irrespetado y que ya hay muchos refugios para personas sin hogar en la comunidad.

“Le dije al equipo: ‘Averigüen qué está pasando aquí'”, dijo Adams. “No trasladaremos a la gente a un edificio nuevo cuando hay necesidades a largo plazo en una comunidad. Eso no va a suceder.

“El precio nos está excluyendo de la comunidad”, dijo.

Por otro lado, un vecino llamado Leslie Johnson manifestó que las unidades deberían usarse para viviendas asequibles.

“Estos apartamentos podrían usarse para que entremos”, dijo Johnson a CBS News.

Sigue leyendo: