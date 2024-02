LeBron James sobre su retiro: “No sé cuántas temporadas me quedan, pero sé que no son muchas”

La estrella de Los Angeles Lakers, LeBron James, comunicó este domingo, en la previa del que será su All-Star Game número 20 de la NBA que está consciente que a sus 39 años se encuentra cerca del cierre de su carrera, aunque no sabe cuándo tomará la decisión definitiva.

Como parte de la rueda de prensa horas antes del encuentro que marca la mitad de la temporada en la NBA, LeBron James escuchó las preguntas de la prensa y se detuvo a mostrar sus planes para la próxima temporada.

“No tengo pensado cuántas temporadas me quedan, sé que no son muchas“, afirmó la estrella ante los medios de comunicación.

Sin embargo LeBron James sí dejó claro que cuando tome la decisión de colgar los botines uno de sus principales objetivos será decidir en si será parte de una multitudinaria gira de despedida por todos los estadios de la liga, similar a que tuvo Kobe Bryant, o si por el contrario simplemente comunicará su querer y se apartará sin más, lejos de los focos de los medios.

Otro de los planes de James será ver si puede extender su carrera de manera en la que pueda jugar profesionalmente junto a su hijo Bronny James, quien actualmente milita en el USC Trojans del baloncesto universitario.

A pesar de ello aún se desconoce el futuro de LeBron James en la NBA. El alero tiene actualmente una oferta como parte de su contrato por una temporada y poco más de $51 millones de dólares, aunque la decisión de permanecer en la divisa angelina dependerá solo de él.

Fuentes cercanas a la liga del medio The Athletic comunicaron que la intención de los Lakers sería firmar a Bronny James para que LeBron decida permanecer y pueda seguir ampliando su legado en la divisa, del que hace un par de meses se convirtió en el máximo anotador histórico del equipo.

