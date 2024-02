Menos tasas auguran desaceleración, pero no desplome en el precio de las casas

El precio de las viviendas debe estabilizarse en 2024. Una buena señal es la reciente disminución de las tasas hipotecarias, que se mantuvieron elevadas durante 2023. Según Freddie Mac, la tasa promedio fija a 30 años es ahora del 6,69% (al cierre de enero). A pesar de esta mejora, la vivienda sigue siendo inasequible para muchos, especialmente para los compradores primerizos, debido a la escasez históricamente baja.

El año 2023 resultó desalentador para muchos que aspiraban a comprar una casa. Las tasas hipotecarias alcanzaron un máximo del 7,79% en octubre, y los precios medianos de las viviendas superaron los $400,000 en el tercer trimestre. Además, en julio, los pagos mensuales promedio alcanzaron su nivel más alto de $2,306, según Intercontinental Exchange, un proveedor de servicios financieros y tecnología de datos.

Sin embargo, 2024 podría ser un mejor año para comprar casa, al menos para algunos. Aunque es probable que los precios de las viviendas se mantengan elevados e incluso aumenten en algunos mercados, los expertos de la industria esperan que se suavicen en ciertas áreas del país.

Los economistas también son optimistas de que la Reserva Federal haya concluido su campaña de aumento de tasas para reducir la inflación, después de que los responsables políticos mantuvieran sin cambios la tasa de fondos federales por tercera reunión consecutiva el 13 de diciembre. Los desafíos de asequibilidad persistirán, debido a la demanda acumulada y la baja oferta. Las tasas de interés hipotecarias elevadas se mantendrán hasta que la Fed implemente recortes en la tasa de fondos federales.

Mark Fleming, economista jefe de First American Financial Corporation, predice un periodo “estable” por delante para el mercado de la vivienda. “Si el mercado inmobiliario de 2020-2021 fue demasiado activo, entonces el mercado de 2023 probablemente fue demasiado frío, pero 2024 aún no será el punto justo”, dijo Fleming en su pronóstico.

Para que se produzca una recuperación en el mercado de la vivienda, deben cumplirse varias condiciones. Primero, que aumente el inventario en venta, ya que, a su vez, aliviaría los altos precios. Y luego, el descenso de las tasas de interés de manera gradual.

¿Acaso se repetirá el Market Crash de 2008?

A pesar de que algunos lugares experimentan descensos en los precios, la probabilidad de un colapso, debido a una demanda decreciente, sigue siendo baja. Los propietarios actuales están en una posición mucho más sólida que aquellos que salieron de la crisis financiera de 2008, ya que muchos prestatarios tienen un patrimonio positivo en sus viviendas.

Además, según Orphe Divounguy, macroeconomista senior en Zillow Home Loans, la competencia por las casas ha demostrado ser sorprendentemente resistente, a pesar de que las tasas hipotecarias alcanzaron niveles no vistos en más de dos décadas.

“En 2024, espero que veamos una desaceleración en la apreciación de las viviendas, pero no un desplome”, comenta Divounguy, especialmente dado que la oferta sigue siendo limitada. La mayoría de los expertos sostienen que el suministro permanecerá ajustado en el futuro previsible.

Maura Padrón es empresaria y directora ejecutiva de HERA Realty Group en Estados Unidos, con experiencia en desarrollo inmobiliario y diseño de interiores. https://herarealtyg.com/