Lupillo Rivera aplica una magistral estrategia dentro de ‘La Casa de los Famosos 4’   

El cantante Lupillo Rivera se ha enfocado de nuevo en el juego luego de que Thalí García escapara de ‘La Casa de los Famosos 4’, un duro golpe para el artista, quien había encontrado en la actriz mexicana un gran apoyo dentro de la convivencia en el reality show de Telemundo.

Desde el pasado viernes, el ‘Toro del Corrido’ tomó una decisión importante que de seguro le servirá para los próximos días en la competencia.

Básicamente, el intérprete de ‘El Moroño’ decidió llevar a Sophie Durand a la suite. Esto, porque, según explicó, lo ayudó a sobrellevar la salida de Thalí García.

Ahora que han estado solos y compartiendo más tiempo, la joven actriz y cantante le ha contado varias cosas que es muy probable que el hermano de Jenni Rivera use para más adelante.

Por ejemplo, la chica le confesó que Gutty Carrera está liderando los cuartos, un dato que podría usar el cuarto Tierra para las próximas nominaciones.

También está la anécdota de Sophie Durand, quien contó cómo en una oportunidad robó cereal y lo compartió con las compañeras de su cuarto. En ese momento tuvo un roce con Alana Lliteras, quien le dijo que hacer eso iba en contra de sus valores, pero también porque estarían interesadas en el amor de Guty Carrera.

“Ya como que no quiero decirle nada de Guty, no vaya a pensar que yo me lo bajé, así que estoy esperando que Guty decida”, dijo.

Pero esto no es lo único que ha hecho, pues Lupillo Rivera le dijo a Sophie Durand que no entiende qué pasó con la nominación de Mariana González, ya que el cuarto Tierra no pactó esto. Sin embargo, se trató de una mentira, porque varios integrantes pensaron que al sacar a la esposa de Vicente Fernández Jr. se desestabilizaba la cocina, ya que ella es quien se encarga de varias de las tareas en esta parte de la casa.

Esta versión la contó la mexicana a sus compañeras, sembrando la duda de lo que realmente pasó en la nominación de esta semana. Una forma además del cantante de crear desconfianza entre los integrantes del cuarto contrario.

