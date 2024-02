Walmart cerró 3 tiendas en varios estados de EE.UU., pero anunció la apertura de otras más

Walmart cerró tres de sus tiendas en Estados Unidos debido a que no tenían el rendimiento financiero que esperaban.

A pesar de que la compañía continúa ampliando su presencia a nivel nacional, ha decidido cerrar en ciertas localidades donde las expectativas económicas no se han cumplido.

Las tiendas que fueron cerradas se encontraban en San Diego y El Cajon en California, esta última a 16 millas de distancia de San Diego, ambas cerraron sus puertas el 9 de febrero, y una más en Columbus, Ohio, que cerró sus puertas el 16 de febrero.

Aunque la farmacia de la tienda de Columbus sigue operando, se espera su cierre definitivo el 4 de marzo.

Esta ola de cierres no es nada nuevo para Walmart, ya que el año pasado cerró 22 tiendas.

La decisión de cerrar la tienda de Columbus se comunicó en una carta dirigida al alcalde de la ciudad, señalando que el desempeño económico del establecimiento no cumplió con lo que esperaba la empresa.

Walmart señaló que, aunque su negocio principal es fuerte, esta tienda en particular no rindió según lo proyectado, por lo que la compañía decidió no renovar el contrato de arrendamiento.

La noticia del cierre se compartió con los empleados el 2 de febrero, dejándoles tiempo para buscar una posición en otras sucursales de Walmart antes del 3 de mayo, momento en el cual, de no haberse reubicado, serán desvinculados de la empresa.

A pesar de estos cierres, Walmart no detiene su crecimiento. La compañía ha anunciado recientemente planes de expansión que incluyen la apertura de 150 nuevas tiendas o la ampliación de las existentes, junto con la renovación de cientos de otras sucursales.

Estas renovaciones incluirán nuevos diseños y tecnologías, como la implementación de entregas por dron en Texas y la instalación de miles de cargadores de baterías para vehículos eléctricos.

