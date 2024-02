Cómo los propietarios de pequeñas empresas de la ciudad de Nueva York pueden alcanzar el éxito en 2024

El comienzo del año es un buen momento para que los dueños de negocios del área de Nueva York reflexionen sobre la situación de su empresa y los factores más importantes para su éxito.

Los negocios más exitosos serán aquellos que cuenten con líderes que tengan un conocimiento profundo de las estructuras de costos, que estén centrados en las capacidades básicas y que entiendan el mercado. Este conjunto de habilidades fundamentales puede generar resultados exitosos, independientemente de su industria o de las condiciones económicas.

Con esto en mente, estos son algunos pasos que los líderes de pequeñas empresas pueden dar para comenzar el nuevo año con solidez.

Ponga al día su plan de negocios

Es fundamental revisar y adaptar periódicamente su plan de negocios para garantizar que esté operando de manera realista y eficaz. Al actualizar un plan de negocios, considere las siguientes mejores prácticas:

Compare el rendimiento comercial del año pasado con el de años anteriores verificando los resultados de ventas y las tácticas de mercadotecnia para identificar las tendencias. Esto le ayudará a determinar cuáles son las mejores estrategias para 2024.

Tenga en cuenta su presupuesto y asegúrese de actualizar los salarios, sus proyecciones, cualquier costo fijo o dinero que haya utilizado para hacer crecer su negocio durante el año pasado.

Valore las opiniones de otras personas cuando actualice su plan de negocios. Hable con sus empleados, sus clientes y otros dueños de negocios para tener una idea de lo que funciona bien y lo que debe cambiar para tener una mayor productividad este año.

Evalúe sus ofertas de servicio al cliente. Al final del día, usted quiere asegurarse de mantener contento al cliente, así que analice sus estrategias, como los programas de lealtad, para asegurarse de que está creando una base de clientes habituales.

Evalúe su capital de trabajo

Un recurso que casi todos los pequeños empresarios necesitan es capital, ya sea que provenga de la rentabilidad y de la reducción de costos, de su banco o de la Administración de Pequeñas Empresas (Small Business Administration, o SBA).

A pesar de la demanda, muchos empresarios enfrentan dificultades para acceder al capital. Los préstamos bancarios tradicionales pueden parecer la fuente de capital más sólida, pero es importante considerar que podrían no ser la mejor opción para su negocio. Aquí es donde las subvenciones que no requieren reembolso pueden ayudar a fortalecer las finanzas de su pequeña empresa. Además, las instituciones financieras de desarrollo comunitario (Community Development Financial Institutions, o CDFI) pueden ser fuentes útiles de capital para los empresarios desatendidos.

Contrate y retenga talento

Es importante evaluar sus procesos de contratación y de retención, ya que, según el Enfoque de mujeres y minorías dueños de negocios de Bank of America de 2023, casi la mitad de los propietarios de pequeñas empresas se ven afectados por la escasez de mano de obra, lo que a menudo resulta en que los empresarios trabajen más horas y aumenten los salarios. Ya sea buscar candidatos, establecer un cronograma claro de crecimiento de los empleados o crear un programa de pasantías, los negocios pueden explorar varias maneras de atraer candidatos para entrevistarlos. A medida que la adquisición de talento se vuelve cada vez más competitiva, nuestros banqueros también trabajan con más empresas para ofrecer paquetes de beneficios como maneras adicionales de contratar y retener a los mejores talentos.

El año nuevo también es un buen momento para reconocer el esfuerzo de su actual equipo y establecer un tono positivo para el año que comienza. Tómese el tiempo en el año nuevo para establecer expectativas y metas para su equipo que sean específicas, medibles, alcanzables, relevantes y con plazos de tiempo determinados. Si aún no lo ha hecho, también es importante reconocer el gran trabajo que realizó su equipo el año anterior, lo que puede servir de factor motivador para el crecimiento en 2024.

Como principal banco del país en otorgar préstamos a pequeñas empresas, Bank of America ha prestado sus servicios en la ciudad de Nueva York durante muchos años. Bank of America se enorgullece de ofrecer estos pasos para ayudarle a encaminar su negocio hacia un 2024 sólido y exitoso.

Dalixa Fuchu es una ejecutiva de Bank of America para Empresas Preferenciales en la ciudad de Nueva York