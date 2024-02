Cuatro latinos figuran en el top 10 de los mejores jugadores de las Grandes Ligas

Queda poco más de 30 días para el Día Inaugural de la temporada 2024 de las Grandes Ligas. Y son varios los peloteros que, al igual que en 2023, buscarán destacar en la venidera campaña es por eso que MLB lanzó un ranking de los mejores jugadores de la actualidad. Una guía para tomar en cuenta a los más destacados de Las Mayores.

En este ranking es hecho año a año por MLB Network y evalúa a los mejores del momento y los posiciona en un ranking de 100 jugadores. En el más reciente para 2024, figuran cuatro latinos en el top 10 de la lista. Estos son Ronald Acuña Jr., Juan Soto, Yordan Álvarez y Julio Rodríguez.

Ronald Acuña Jr. el mejor pelotero de las Grandes Ligas

Según esta lista, el venezolano y actual MVP de la Liga Nacional, es el mejor jugador de la venidera temporada de las Grandes Ligas. El jardinero de los Atlanta Braves lidera el ranking luego de su excelente temporada 2023 en la que consiguió 41 cuadrangulares y 73 bases robadas, imponiendo un nuevo récord en la liga.

Juan Soto a consolidarse como un jugador élite

La pasada temporada Juan Soto despachó 35 cuadrangulares, impulsó 109 carreras y conectó 156 hits con los San Diego Padres. Sin embargo, al dominicano le falta ese último paso para convertirse en un jugador élite y ahora con los Yankees pretende darlo. Aun así, Soto figura como el séptimo mejor jugador de las Grandes Ligas, según el ranking de MLB Network.

Yordan Álvarez se acerca a los mejores

Otro joven jugador latino que aparece entre los 10 mejores de las Grandes Ligas es el jardinero de los Houston Astros, Yordan Álvarez, el cubano despachó 31 cuadrangulares e impulsó 97 carreras en 2023 a pesar de lidiar con algunas lesiones. Este 2024 buscará ser el guía ofensivo del equipo texano.

Julio Rodríguez en el top 10 con solo dos temporadas

En 2023 el dominicano Julio Rodríguez demostró que su galardón del Novato del Año en 2022 no fue casualidad y ahora apenas con dos temporadas en las Grandes Ligas, el jardinero de los Seattle Mariners cierra el ranking como el décimo mejor pelotero de la liga.

Otros latinos destacados en el ranking

Fuera del top 10 de mejores jugadores de la MLB también aparecen otros latinos destacados. Entre ellos figuran José Ramírez en la décimo cuarta casilla, José Altuve en el puesto 22 y Manny Machado, Francisco Lindor y Fernando Tatis en los lugares 24, 25 y 26, respectivamente.

Top 20 de mejores jugadores de las Grandes Ligas para 2024

1. Ronald Acuña Jr. – Atlanta Braves

2. Mookie Betts – Los Ángeles Dodgers

3. Aaron Judge – New York Yankees

4. Shohei Ohtani – Los Ángeles Dodgers

5. Freddie Freeman – Los Ángeles Dodgers

6. Corey Seager – Texas Rangers

7. Juan Soto – New York Yankees

8. Yordan Álvarez – Houston Astros

9. Gerrit Cole – New York Yankees

10. Julio Rodríguez – Seattle Mariners

11. Bryce Harper – Philadelphia Phillies

12. Mike Trout – Los Ángeles Angels

13. Matt Olson – Atlanta Braves

14. José Ramírez – Cleveland Guardians

15. Austin Riley- Atlanta Braves

16. Trea Turner – Philadelphia Phillies

17. Pencer Strider – Atlanta Braves

18. Corbin Carroll – Arizona D-backs

19. Adley Rutschman – Baltimore Orioles

20. Bobby Witt Jr. – Kansas City Royals

