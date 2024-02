Le dicen a Daniela Di Giacomo que debería estar entre las ‘peores vestidas’ de Premio Lo Nuestro 2024

La venezolana Daniela Di Giacomo, conocida por su gusto para la moda, fue criticada en redes sociales por el vestido que usó para Premio Lo Nuestro 2024.

En la cuenta en Instagram de ‘El Gordo y la Flaca’, que transmite Univision, recibió varios mensajes en los que hablaron de su outfit rosado para la ceremonia que se celebró en el Kaseya Center de Miami.

En el video que subieron, la ex reina de belleza comentó: “Mi gente, bella, ustedes saben qué estoy haciendo yo acá. No estoy posando nada más, luciendo este vestido nada más, estoy echando ojo para ver qué tiene puesto la gente porque ustedes saben qué vamos a hacer mañana. Vamos a descoser todo lo que estamos viendo este alfombra, lo mejor y peor vestidos en ‘En El Gordo y la Flaca’ mañana a las 4 de la tarde”.

Algunos usuarios consideraron que la venezolana no hizo la mejor elección para esta ocasión y por esto le dijeron: “Ella me imagino que se incluirá en la lista de las peores vestidas”, “Espero que ella encabece la lista de las peores vestidas”, “Pero es que ese vestido, con esos rollos, 01”, “Y la número uno en peor vestido es ella. Ay, no”.

Otros mensajes que dejaron fueron: “En la lista de las peores, es horroroso ese vestido”, “Ay, no, no, ¿qué es esto? La primera en la lista de las peores vestida. Sorry”, “Dani, desbloquéame, yo amo tu todo”, “¿Qué te pasó, Dani?”.

Paradójicamente, muchos usuarios insistieron en que la Miss International 2006 no lució tan bien como pensaban y por eso debió incluirse en la lista de las estrellas que no cumplió con un look tan acertado en la gala.

Durante años, Daniela Di Giacomo se ha caracterizado por su ojo avizor para analizar los mejores looks de los famosos y opinar acerca de la imagen que tuvieron en distintos eventos, siendo Premio Lo Nuestro uno de los más destacados, debido a la gran cantidad de artistas que acude.

También, la presentadora de televisión es fanática de los concursos de belleza, en los que tiene grandes conocimientos y aprovecha para compartir su experiencia acerca de este tema.

Sigue leyendo:

· Premio Lo Nuestro 2024: Conoce la lista de nominados

· Premio Lo Nuestro: Conoce el lugar donde se realizará la ceremonia

· Premio Lo Nuestro 2024: Maluma, Natti Natasha, Banda MS y más son los primeros cantantes confirmados