María Celeste Arrarás se enfurece tras ver mal uso de su imagen: “Voy a tomar acción legal”

María Celeste Arrarás a través de su perfil en la red social de la camarita se tomó unos segundos de su tiempo para grabar un audiovisual y subirlo a la plataforma para aclarar una situación que se viene registrando con el uso indebido de su imagen.

La periodista explicó que nunca ha promocionado ese producto y que se trata de un fraude en el que están utilizando su rostro sin su autorización. Instó a sus seguidores a tener cuidado con este tipo de anuncios engañosos y a no caer en la trampa de hacer compras que prometen supuestos resultados milagrosos.

“Muchos de ustedes me han estado preguntando sobre un producto que sale en las redes para rebajar la papada o para levantarla, ¡qué sé yo!“, dijo María Celeste.

Visiblemente preocupada por la situación, Arrarás añadió: “Están utilizando ilegalmente mi imagen para promoverlo. Yo no tengo nada que ver con ese producto. No doy fe de ello, no se dejen engañar. Lo que han hecho es que han agarrado una porción de un reportaje que yo presenté en un reportaje en un momento dado, hace muchos años, en uno de mis programas, y lo están utilizando indebidamente para que parezca que yo estoy promoviendo y vendiendo ese producto. Nada que ver”.

Antes de finalizar con la grabación del video no se despidió sin antes dar las gracias a quienes le avisaron lo que está pasando: “Les agradezco muchísimo que me hayan alertado y voy a tomar acción legal al respecto. Pero lo más importante es que ustedes, como consumidores, no se dejen engañar”.

“Yo vi la promoción y me interese mucho en el producto porque lo vi creíble”, “Los que llevamos años siguiéndola sabemos que usted jamás promovería cosas así”, “Todavía siguen. No tienen ningún escrúpulo y cero ética”, “Sabemos que usted jamás se sometería prestar este tipo de propaganda engañosa”, “Nunca faltan los oportunistas”, “Espero que todo ese problema sea cortado de raíz, asesórate con la Dra. Ana María Polo ella sabe mucho de eso”, fueron algunas de las opiniones que se registraron en el post.

Sigue leyendo:

· María Celeste explicó la forma en la que impactó su vida el haber entrevistado a Yolanda Saldívar

· María Celeste Arrarás vuelve a ‘Al Rojo Vivo’ y te contamos el particular motivo

· María Celeste sorprende con una foto junto a Myrka Dellanos hace dos décadas en ‘Primer Impacto’