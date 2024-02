“Su techo es extremadamente alto”: Francisco Lindor elogió a su compañero de equipo Francisco Álvarez

A mediados de 2023 los New York Mets decidieron cambiar el rumbo del equipo y empezar a apostar por el talento joven. Jugadores como Brett Baty, Mark Vientos y Ronny Mauricio empezaron a tener muchas más oportunidades en el line up titular. Incluso Max Scherzer fue cambiado por el prospecto Luisangel Acuña, quien espera debutar este año.

Uno de los novatos más destacados en 2023 sin duda fue Francisco Álvarez. El venezolano aprovechó las lesiones de Tomás Nido y Omar Narváez para adueñarse de la receptoría durante toda la temporada. El careta de 21 años terminó disputando 123 juegos con los Mets, en los cuales conectó 25 cuadrangulares e impulsó 63 carreras.

Sin duda una de las piezas ofensivas de mayor valor del equipo que ahora dirige Carlos Mendoza. Para 2024 se espera que Álvarez se afiance como el receptor titular de la novena neoyorquina.

Francisco Álvarez llegando a los entrenamientos de pretemporada con los Mets (AP Photo/Jeff Roberson)

Incluso su compañero, y actual estrella de los Mets, Francisco Lindor sabe lo valioso que es Álvarez para la franquicia y de todo el potencial que puede dar en las próximas temporadas, pues con apenas 21 años ya se empieza a consolidar en las Grandes Ligas.

“Parece muy concentrado en lo que tiene que hacer. El año pasado, sentí que lo estaban empujando en muchas direcciones diferentes. Este año, no lo están haciendo”, inició comentando el campocorto sobre Álvarez en una entrevista para SportsNet New York.

“No sé si eso se debe a que no es la cara nueva en la ciudad. Ya no, o si es porque aprendió que es en su propio tiempo. Se ve muy bien en este momento. El techo es extremadamente alto y él no está ni cerca de él”, completó el boricua.

Las proyecciones de Álvarez con los Mets en 2024

Este sábado ante los St. Louis Cardinals en Florida los New York Mets iniciarán el Spring Training de cara a la temporada 2024 de las Grandes Ligas. El venezolano Francisco Álvarez ya se encuentra con el equipo en los centros de entrenamiento desde hace varios días y buscará afinar detalles para iniciar al 100% la temporada.

Según el sitio especializado Fangraphs, el receptor venezolano proyecta para esta campaña 2024 de las Grandes Ligas un rendimiento similar al pasado curso. Según las estadísticas que proyecta, Álvarez dará 24 cuadrangulares, impulsará 67 carreras y aumentará su porcentaje de bateo a .227. Casi 20 puntos más que en la zafra 2023.

