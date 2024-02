Decepción entre inmigrantes tras decisión que revoca ley que permitía votar en elecciones municipales a no ciudadanos

En diciembre del 2021, luego de una larga y dura batalla que buscaba que neoyorquinos no ciudadanos, quienes cuentan con papeles migratorios como Green Cards, pudieran votar en elecciones municipales para elegir posiciones como Alcalde, concejales y otros cargos públicos, la Gran Manzana aprobó la restauración de ese derecho a más de 900,000 residentes.

Y aunque líderes y activistas celebraron con mucha emoción, la fiesta se aguó pronto luego de que políticos republicanos que consideran que el voto debe ser un derecho solo para ciudadanos, interpusieran una demanda para que la ley no viera la luz, y este miércoles la corte se manifestó, sepultando la ley municipal, lo que generó mucha decepción y duras críticas entre defensores de comunidades inmigrantes.

Mientras opositores de la norma ahora festejan, advirtiendo que el Concejo Municipal y la pasada Administración se extralimitaron concediendo un derecho exclusivo para ciudadanos, organizaciones de base y líderes políticos afirmaron que la División de Apelaciones de la Corte Suprema del Estado de Nueva York con su determinación de revocar la ley de votación municipal de la ciudad de Nueva York, limita la democracia.

“Si bien todavía estamos revisando la decisión y su impacto en los inmigrantes neoyorquinos, la demanda sigue siendo otro intento vergonzoso de republicanos xenófobos que privarían de sus derechos a los residentes en lugar de promover una democracia más inclusiva y participativa”, dijo Murad Awawdeh, director ejecutivo de la Coalición de Inmigración de Nueva York, organización que promovió la iniciativa, advirtiendo que el voto municipal debe ser protegido para residentes que aportan a la cultura y la economía de la ciudad. “Los inmigrantes neoyorquinos merecen opinar sobre cómo funciona su gobierno local y cómo gastan el dinero de sus impuestos, y seguimos comprometidos a garantizar la expansión de los derechos de voto”.

César Ruiz, de la organización LatinoJustice PRLDEF, rechazó la decisión del alto tribunal neoyorquino, que según dijo, desconoce el aporte de la comunidad inmigrante a la ciudad.

“Estamos consternados por la decisión, que tendrá consecuencias y ataca el núcleo mismo de nuestra democracia representativa. El derecho al voto extendido por la Ley Local 11 presentó una oportunidad para remediar la contradicción entre llamar a tantos trabajadores inmigrantes esenciales, pedirles que arriesguen sus vidas para mantener la ciudad en marcha, y al mismo tiempo negarles una voz en el gobierno local que toma decisiones vitales sobre su vidas”, dijo el defensor, quien agregó que esperan tomar acciones futuras para seguir luchando por la protección del voto de residentes de la Gran Manzana. “LatinoJustice y nuestro co-abogado continúan apoyando a nuestros clientes frente a una decisión difícil y desconcertante emitida por el tribunal. Continuaremos nuestra revisión junto con nuestros clientes mientras sopesamos los próximos pasos”.

Susan Stamler, directora ejecutiva de United Neighborhood Houses, también se sumó a las voces de protesta ante el actuar del tribunal y recalcó que se deben buscar maneras para que los inmigrantes puedan ser valorados y escuchados en las decisiones políticas de la ciudad.

“Estamos profundamente decepcionados por la decisión de la Corte de Apelaciones con respecto a la Ley Local 11. United Neighborhood Houses ha apoyado la ampliación del derecho al voto en las elecciones municipales a los inmigrantes durante más de una década, y continuará apoyando esta ley durante el resto del proceso de apelaciones”, dijo la activista. “Debemos asegurarnos de que más neoyorquinos tengan voz sobre lo que sucede en sus vecindarios y no podemos permitir que este veredicto silencie las voces de los inmigrantes neoyorquinos”.

El presidente del condado de Staten Island, Vito Fossella, de filiación republicana, por el contrario, se mostró a favor de la determinación de la corte y dijo que es lo correcto.

“Afortunadamente el sentido común prevalece en Nueva York gracias a la decisión alcanzada por el Segundo Departamento Judicial de la Corte de Apelaciones”, aseguró el político repubicano. “La Constitución del estado de Nueva York es claraen que solamente los ciudadanos pueden votar en elecciones locales. Sencillamente es irresponsable y absurdo extender este derecho a los no ciudadanos”.

En ese mismo sentido se pronunció la congresista republicana por Staten Island y Brooklyn, Nicole Malliotakis, quien le lanzó dardos a los legisladores progresistas que promovieron la ley y no solo les recordó que el derecho al voto debe ser sólo para los ciudadanos estadounidenses, sino que dijo estar esperanzada en que políticos a los que llamó de izquierda “dejen de impulsar medidas inconstitucionales” que no serán bien recibidas.

“Me complace ver que el Tribunal de Apelaciones nos apoya en la apelación del alcalde Adams y confirma el fallo del tribunal inferior que anula el voto de los no ciudadanos en la ciudad de Nueva York. No hay nada más importante que preservar la integridad de nuestro sistema electoral y, en la era actual, el gobierno debería trabajar para generar más confianza en nuestras elecciones, no menos confianza”, dijo la política neoyorquina.