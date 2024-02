Presidente Daniel Noboa habla sobre la seguridad en Ecuador en entrevista con CNN en español

En uno de los principales salones del palacio de Carondelet en Quito el presidente ecuatoriano Daniel Noboa ofreció una entrevista a CNN en español en la cual tocó varios temas de seguridad y el futuro de la nación andina.

Juan Carlos López entrevistó al líder latinoamericano sobre la situación de inseguridad, el esfuerzo del Gobierno por mejorar la imagen del país, cómo avanza la búsqueda del fugado narcotraficante alias Fito y la decisión de no entregar equipamiento militar a Estados Unidos que luego podría ser utilizado por Ucrania en su guerra con Rusia, entre otros temas.

A tres meses de haber ganado las elecciones tras la salida del expresidente Guillermo Lasso, Noboa ha enfrentado una ola de inseguridad nuncan antes vista que llegó al límite con la toma de un canal por parte de grupos criminales. Uno de los cabecillas de las bandas de violencia es Adolfo Macías alias ‘Fito’ quien se encuentra prófugo de la justicia y sobre el cual habló el jefe de estado.

“Creo que la prensa lo glorifica demasiado. Hay varios capos, a unos les dicen líderes de grupos narcoterroristas. Se está siguiendo el rastro de él, pero no solo de él. Es una organización y hemos sido muy fuertes contra la organización narcoterrorista Los Choneros, así como Los Lobos o Los Tiguerones. Esto no es una situación como la de Pablo Escobar o como el Chapo Guzmán. Son organizaciones bastante estructuradas y no tiene una cabeza que determine absolutamente todo. A veces tienen caras visibles, pero no funciona como funcionaban antes con capos del narcotráfico”, menciona durante la entrevista que sale al aire este domingo 25 de febrero.

Armamento ruso

Noboa explicó que desistió de su intención inicial de enviar a Washington armamento ruso, que él llegó a calificar como “chatarra”, tras enterarse, por declaraciones de Kevin Sullivan, subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, que el Gobierno de Estados Unidos entregaría ese material a Ucrania para la guerra con el país euroasiático.

“Originalmente sí iba a dar chatarra que Estados Unidos legalmente podía obtener y después de eso, sin violar ningún acuerdo internacional, se lo iba a redistribuir. Para nuestra misma sorpresa, Estados Unidos comunica públicamente que eso va a ser llevado para un conflicto armado en Ucrania, nosotros no queremos ser parte, no queremos triangular tampoco armamento y no queremos andar violando tampoco ningún tratado internacional. Entonces, ¿qué dijimos en ese momento? Si esa es la idea, nosotros no podemos seguir adelante con eso. También Rusia es nuestro tercer socio comercial y en ese caso particular sí tendrían la razón, ya que estaríamos triangulando armamento y eso no lo vamos a hacer”, explicó Noboa.

Un ejemplo

Sobre el futuro del país y opinando sobre el rey de los deportes Noboa planea que Ecuador sea sede de uno de los torneos más importantes a nivel de selecciones.

“Yo estoy buscando que Ecuador sea un ejemplo, no un caso de fracaso. Y que sea una sede para una Copa América en el mismo año que el país va a ser la sede de la Cumbre Iberoamericana. Que pueda invitar al mundo a estar, a visitar el Ecuador. No solo visitarlo, sino también darle inversión, oportunidades a los ecuatorianos. Siempre voy a estar a favor de eso. Siempre voy a estar a favor de que el Ecuador sea un ejemplo”.

La entrevista podrá verse en su totalidad el domingo 25 de febrero en un especial de “Cara a Cara”, a las 7 p.m. hora del Este.