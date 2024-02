El compromiso de servicios comunitarios de Caridades Católicas con la comunidad dominicana

El mes de febrero es conocido por la celebración de la Historia Negra y el Día de San Valentín. También es el mes en el que celebramos, reconocemos y rendimos homenaje a los logros de la comunidad dominicana en esta ciudad, estado y nación.

Durante décadas, Caridades Católicas de la Arquidiócesis de Nueva York ha apoyado a la comunidad dominicana tanto aquí como en la isla. En julio de 2012, Servicios Comunitarios de Caridades Católicas (también conocida en inglés por las siglas CCCS) comenzó a colaborar con Alianza Dominicana, una organización de servicio juvenil con sede en Washington Heights desde hace mucho tiempo, ante la noticia de que Alianza Dominicana estaba experimentando dificultades financieras. En un esfuerzo por preservar los programas en las comunidades de escasos recursos atendidas por Alianza, CCCS acordó la transferencia de los programas juveniles de dicha organización a CCCS y creó lo que ahora se conoce como la División Alianza. Los Servicios Juveniles CCCS Alianza y el Centro Cultural Alianza Dominicana, (conocido en inglés por las siglas ADCC), son el resultado directo del compromiso de Caridades Católicas con la comunidad dominicana de Nueva York.

Los Servicios Juveniles de CCCS Alianza incluyen programas extracurriculares para jóvenes ubicados en Manhattan y el Bronx que ofrecen apoyo académico, tutoría y ayuda con las tareas. Servicios Juveniles de CCCS también administra los programas Beacon y Cornerstone en Washington Heights y aquellos en los centros comunitarios de Highbridge, los cuales transforman las escuelas locales o las instalaciones de vivienda de NYCHA en prósperos centros vecinales después de la escuela y durante los meses de verano.

La División Alianza de CCCS brinda servicios de apoyo a los estudiantes en dos escuelas comunitarias y brinda programas que promueven el reingreso a la escuela, el rendimiento académico y el desarrollo de un plan de posgrado que puede llegar a incluir la universidad y/o empleo. El programa Aprender a Trabajar (también conocido en inglés como Learning to Work Program)

ayuda a los estudiantes de secundaria a resolver problemas para poder graduarse de manera exitosa. El Programa de Empleo Juvenil de Verano (SYEP, por sus siglas en inglés) conecta a los jóvenes entre 14 y 24 años de la ciudad de Nueva York con oportunidades de exploración profesional y experiencia laboral remunerada cada verano. SYEP tiene un programa de mejoría de carreras y un programa de Trabajar, Aprender y Crecer (también conocido en inglés como Work, Learn and Grow Program).

El Centro Cultural Alianza Dominicana (ADCC) es un centro multidisciplinario de última generación ubicado en Washington Heights el cual se considera la joya de la corona de la comunidad. El centro muestra arte, danza y música dominicana y latinoamericana contemporánea y clásica. El aprendizaje intergeneracional, las actividades transnacionales y transculturales son la guía filosófica del Centro. La misión de ADCC es producir programas literarios, escénicos y de artes visuales; apoyar y fortalecer programas e instituciones culturales comunitarias en las secciones de Washington Heights e Inwood,y servir como hogar para artistas locales comprometidos a enriquecer las vidas de los residentes del norte de Manhattan a través de las artes.

ADCC ofrece de forma gratuita lecciones y talleres de informática, creación artística, danzas populares y tradicionales y percusión afrolatina, así como conferencias literarias, música y representaciones teatrales. Además, el Centro Cultural cuenta con un laboratorio de computación con la última tecnología financiado por Charter Communications. Las siguientes clases y talleres se ofrecen a la comunidad: clases de panadería los martes y jueves de 6:00 p.m. a 8:00 p.m.; clases de danza folklórica y popular (denominados “Sudamengue-Bachasuda”) los miércoles y viernes de 6:00 p.m. a 8:00 p.m.; percusión latina y popular los miércoles de 6:00 p.m. a 8:00 p.m.; danzas folclóricas los viernes de 6:00 p.m. a 8:00 8:00 p.m. y sábados 10:00 a.m. a 3:00 p.m.; Sábados de Artes Creativas de 10:00 a.m. a 3:00 p.m.; Sábados de Acordeón Folclórico de 10:00 a.m.a 3:00 p.m.; y Sábados de Percusión Folklórica de 10:00 a.m. a 3:00 p.m.

Para mayores informes sobre Servicios Juveniles de Alianza por favor comuníquese con el 888-744-4900 y para el Centro Cultural Alianza Dominicana llame al 917-242-0811.

Leonardo Iván Domínguez es el director del Centro Cultural Alianza Dominicana