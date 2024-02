Messi compite con Djokovic, Haaland, Verstappen, Mondo Duplantis y Noah Lyles por premio Laureus 2024

🎙️ The Nominees for the 2024 Laureus World Sportsman of the Year Award are:



🎾 @DjokerNole

🏃‍♂️ @mondohoss600

⚽️ @ErlingHaaland

👟 @LylesNoah

⚽️ #LeoMessi

🏎 @Max33Verstappen#Laureus24