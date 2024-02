Ganó $77 millones en la lotería y compartirá el premio con su familia, menos con su hermano, por una pelea que tuvieron por culpa de su exmarido

Una pareja británica, conformada por Debbie y Richard Nuttall, ha recibido la mejor de las noticias, ya que han sido de los pocos afortunados en poder ganar un millonario premio de lotería.

De acuerdo a distintos medios locales, los Nuttall se embolsaron un premio de lotería equivalente a $77 millones de dólares. Al cuestionarles qué planes tienen con su dinero, el matrimonio expresó su deseo de dar parte de su premio a familiares y amigos cercanos.

Sin embargo, dentro de este plan, la pareja sí tiene una gran excepción, y es que no desean compartir su premio con todos los miembros de su familia, particularmente con uno de los hermanos de Debbie, un hombre llamado Glen.

Compartirá su millonario premio con toda su familia, menos con su hermano

De acuerdo al Sunday Mirror, Debbie y su hermano Glen, quienes tan solo se llevan un año de diferencia, tuvieron una fuerte discusión hace ya varios años, cuando la mujer decidió separarse de su primer esposo, Paul, quien era muy amigo de Glen.

Esto provocó una fuerte ruptura entre ellos que, a 20 años de distancia, no ha podido sanar y hasta hoy, siguen sin hablarse.

Hace un par de días, gracias a las noticias, el hombre se enteró de la noticia de que su hermana había ganado la lotería, así como de sus deseos de repartir parte de su premio con su familia; sin embargo, él asegura no querer recibir “ni un solo centavo”.

“¿Ponerme a mendigar? Ni de broma”, indicó en entrevista para el medio citado anteriormente.

Según Glen, sus padres se separaron cuando ambos eran unos niños y por ende, durante mucho tiempo, fueron muy unidos; sin embargo, años después, atravesó por diversos problemas psicológicos que derivaron en que tuviera que recibir atención especializada, lo que provocó una primera ruptura entre estos hermanos.

Actualmente, Debbie vive con su segundo esposo, Richard, y tienen 3 hijas y 2 nietas, mientras que Glen tiene 4 hijos, uno de ellos con autismo severo, por lo que está a la espera de que le concedan una residencia donde pueda vivir con los cuidados especiales que necesita, mientras que él sale adelante gracias a las diversas ayudas económicas gubernamentales.

Según el hermano, ha tratado de hacer, en varias ocasiones, las paces con su hermana, pero no ha podido, e incluso, asegura que se han encontrado en el supermercado y ella prefiere ignorarlo.

“A veces pienso en ello y me pongo triste, pero después pienso en cómo lo he intentado y ella no ha hecho ningún esfuerzo para lograrlo”, agregó.

Pese a la situación, Glen asegura no guardarle rencor a su hermana y dice sentirse contento por el premio de lotería que ella ganó. “Estoy feliz de que haya ganado este dinero. No estoy celoso ni nada por el estilo. A lo mejor sueno muy amargado, pero no lo estoy”, sentenció.

El exmarido de la ganadora del premio de lotería también habló

Los Nuttall se enteraron de la buena noticia del premio de lotería mientras se encontraban de viaje en las Islas Canarias, en España, en donde celebraban su 30 aniversario de casados.

Al volver a casa y reclamar su premio, la pareja decidió hacer su primera gran compra: un auto BMW X5, y están en planes de comprarse una segunda casa en Portugal y hacer un par de inversiones para poder jubilarse antes de tiempo.

De igual manera, desean donar gran parte de su premio a una ONG. De hecho, ellos son embajadores de BK Heroes, una fundación para pacientes de cáncer de cerebro y enfermedad crónica del riñón fundada en honor a Ben King, primo de Debbie, que murió a los 27 años por un cáncer de cerebro, tras lidiar toda su vida con nefritis tubulointersticial aguda y uveítis, una enfermedad autoinmune.

También, quien se ha pronunciado acerca de la buena fortuna de Debbie es su exmarido Paul, tras enterarse de la noticia gracias a la prensa.

“Puede donarme parte del dinero, ¡estaría muy agradecido!”, ironizó. Él y su nueva esposa han felicitado a la pareja: “Me alegro por ellos. Estoy seguro de que se lo pasarán bien gastándose el dinero”.

Sigue leyendo:

* Empleada de almacén de Maryland ganó $1 millón en el Powerball tras encontrar el ticket ganador que olvidó en su bolso

* Grupo de exalumnos de la Universidad de Princeton gana $6 millones en la lotería, gracias a que lograron “descifrar” el sistema de juego

* Mujer pensó que ganó $5,000 en la lotería, pero en realidad el premio era mucho más grande