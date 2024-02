Migrante latino de 15 años que disparó en Times Square a turista y a policía se declaró inocente

El migrante venezolano Jesús Alejandro Rivas Figueroa, acusado por un tiroteo en Times Square, se declaró inocente de los cargos de intento de asesinato en segundo grado y otros delitos relacionados, reportó The New York Post. La audiencia en la Corte Suprema de Manhattan estuvo marcada por la declaración del adolescente de 15 años y las palabras de su abogada Adrienne Doreen Edward.

“Este caso ha recibido mucha atención de los medios”, declaró Edward, refiriéndose al incidente ocurrido 8 de febrero en el que Rivas Figueroa presuntamente disparó contra un turista y agentes de la policía. “Dejen que este caso se desarrolle en la sala del tribunal, no en las redes sociales ni en la prensa, donde ha adquirido su propia identidad”, pidió.

La solicitud de la abogada defensora llega en medio de una intensa cobertura mediática del caso, que ha avivado el debate sobre la seguridad pública y el tratamiento de los migrantes en Estados Unidos. Enfatizó la importancia de un juicio justo y equitativo, basado en pruebas concretas y procesos legales adecuados.

Las autoridades describieron al joven como “armado y peligroso” durante la persecución posterior, que culminó con su captura en una casa de Yonkers menos de 24 horas después del incidente.

La audiencia también reveló detalles sobre la detención de Rivas Figueroa y su intento de huir de la ciudad con su madre después del tiroteo, de acuerdo con el medio neoyorquino. El padre del adolescente venezolano, Juan Carlos Gonzales, estuvo presente en la audiencia, aunque se abstuvo de hacer comentarios sobre la culpabilidad o inocencia de su hijo.

Alvin Bragg, fiscal de distrito de Manhattan, reiteró la gravedad del tiroteo, que ocurrió en el corazón de Times Square, una de las zonas más concurridas de la ciudad. “Está acusado de supuestamente disparar imprudentemente su arma dentro de una tienda, hiriendo a un turista, y luego apuntar con el arma a un oficial de policía”, afirmó Bragg en un comunicado.

Madre del migrante venezolano está detenida

La madre del adolescente venezolano fue detenida por agentes de Inmigración el mismo día en que las autoridades capturaron a presunto pistolero, según informó la tía del acusado a The New York Post. Destacó que su hermana que no es responsable de las acciones de su hijo y que merece la oportunidad de luchar por él.

“Queremos libertad para ella porque no es culpa suya lo que ha hecho su hijo. Y que le darán una oportunidad de luchar por su hijo. Pase lo que pase, ese sigue siendo su hijo”, manifestó.

El 10 de febrero, un juez ordenó que Jesús Alejandro Rivas Figueroa permanezca detenido sin derecho a fianza en un centro de detención juvenil, mientras continúa el proceso legal relacionado con el tiroteo en Times Square. La detención de la madre por parte de agentes de Inmigración agregó un nuevo giro a este caso, que ha captado la atención de la opinión pública y generado debates sobre la seguridad.

Sigue leyendo:

• Oficiales de Inmigración detuvieron a la madre del adolescente venezolano que disparó en Times Square

• Migrante pide a venezolanos que paguen fianza de adolescente preso en Nueva York: “Cometió un error”

• Venezolano niega robar teléfonos en Nueva York tras hacerse viral un video: “Quieren dañarme la vida”