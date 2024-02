Mujer de Baltimore ganó premio de lotería luego de leer un “consejo” en su horóscopo

No cabe duda de que la lotería es un simple juego de azar; sin embargo, existen distintas estrategias y métodos que puedes aplicar al momento de jugar para así aumentar tus probabilidades de ganar. Pero, aunque no lo creas, puede que el tema de la numerología y los astros también influyan para poder llevarte o no ese dinero a casa.

Eso mismo comprobó una mujer de Baltimore, quien asegura haber ganado un premio de lotería de $100,00 dólares, justo después de que leyó su horóscopo y puso en práctica un “consejo” que este le dio.

La ganadora, quien prefirió mantenerse en el anonimato, relató a los funcionarios de la Lotería de Maryland, que ella es una asidua jugadora del “Pick 3” o “Pick 4”, siempre apostando por los mismos números.

Sin embargo, hace unos días, leyó su horóscopo y este decía que debía hacer algunos cambios en su rutina para, así, comenzar a ver cosas positivas en su vida.

“Se trataba de que tenía que insertar algo nuevo en mi rutina, así que parecía una buena oportunidad para hacer exactamente eso”, comentó.

Fue entonces que decidió comprar un ticket de otro juego de lotería, del “Fast Play” de $10, mientras realizaba algunas compras. Mientras todavía estaba en la tienda, miró el boleto y vio un par de números coincidentes.

“De repente todo se volvió muy tranquilo. La tienda estaba bastante ocupada, pero no registré nada más que esa coincidencia y los $100,000 dólares que había debajo”, recordó.

La ganadora comentó que usará gran parte de su premio para pagar algunas facturas médicas, que tanto a ella como a su esposo, los han tenido estresados durante un largo tiempo

“Será agradable ir a dormir sin que estas preocupaciones nos mantengan despiertos”, finalizó.

