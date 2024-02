Wilfrido Vargas es demandado por ‘El Baile del Perrito’ luego de 35 años y su equipo legal responde

Juan Valdez Ybet decidió poner una demanda en contra del merenguero Wilfrido Vargas, el hecho se registra por la composición del tema ‘El Baile del Perrito’ que fue estrenada hace 35 años. A su vez, explicó el motivo por el que esperó tanto tiempo para tomar medidas legales.

“Yo no empecé este reclamo porque lo decidí así, a mí me hicieron ver que lo tenía que hacer, por la dignidad del compositor. Por eso tengo el apoyo; no estoy solo, tengo el apoyo de los compositores”, dijo a ‘The Associated Press.

Según Valdez Ybet, él fue uno de los responsables de la creación y producción de la canción, por lo que considera que tiene derecho a recibir beneficios y uno de ellos sería económico por todo lo que se ha generado a lo largo de estos años.

Wilfrido Vargas deberá esperar por la decisión del tribunal en el mes de mayo. Crédito: Mezcalent

“El mismo Wilfrido en su libro reconoce que yo soy de los compositores de El baile del perrito, él tiene un libro y en la página 300 y algo, él lo reconoce. Respeto mucho a Wilfrido, lo que pasa es que ellos me prometieron algo hace unos años, él y el mánager, después no me cumplieron”, agregó al medio de comunicación.

El caso ha generado controversia en la industria musical dominicana, ya que ambas partes han presentado pruebas y testimonios que respaldan sus argumentos. Aunque algunos creen que Valdez Ybet tiene razón en reclamar sus derechos, otros consideran que el tiempo transcurrido desde el lanzamiento de la canción dificulta la resolución del conflicto.

Equipo legal de Wilfrido Vargas rompe el silencio

“Wilfrido no tiene ninguna opinión al respecto. Ese caso está en los tribunales de la República. Agradecemos su interés”, manifestó el manager The Associated Press.

La disputa legal entre ambos artistas ha generado controversia en el mundo de la música tropical, ya que ‘El baile del perrito’ es una de las canciones más conocidas y queridas de Wilfrido, y ha sido un éxito desde su lanzamiento. Se espera que el caso se resuelva próximamente en los tribunales el 22 de mayo, pero mientras tanto, la polémica sigue vigente y ha generado debate entre los seguidores de ambos artistas.

