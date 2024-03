Days Inn pagará $10,000 dólares para dos personas que capturen imágenes del eclipse solar

Days Inn, la marca de hoteles económicos, está buscando dos mejores amigos aventureros para asumir el trabajo más popular de 2024: Solar Sun-ternship.

Un dúo de “sol y luna” se embarcará en un viaje para presenciar el eclipse solar total de 2024 desde una experiencia privada en helicóptero, contando con un punto de vista incomparable, para capturar las mejores fotografías y videos para compartir con los huéspedes de Days Inn en las redes sociales.

Lo mejor de todo es que el codiciado trabajo viene con un día de pago de $5,000 por cada Sun-tern.

“Desde 2018, nuestro programa Sun-ternship ha ayudado a los fotógrafos obsesionados con los viajes a Seize the Days con oportunidades de viaje únicas en la vida. Este año, estamos elevando el trabajo a nuevas alturas, brindando no solo uno sino dos lugares. Sun-ternship ofrece un asiento en primera fila para capturar y compartir la magia del eclipse“, dijo John Henderson, presidente, Days Inn by Wyndham.

El Sol, la Luna y el Days Inn

Serpenteando a lo largo de 200 millas, atravesando cinco zonas horarias de América del Norte como una cinta celeste, el eclipse solar del 8 de abril será más visible en ciudades como San Antonio, Little Rock, Cleveland y Montreal. Un espectáculo poco común que ocurre una vez cada generación, y el próximo eclipse total no se anticipa hasta 2044.

Cómo conseguir el trabajo

Days Inn invita a todos los mejores amigos obsesionados con las fotografías a postularse para el puesto. Además de ganar $5,000 cada uno por su material visual, los Sun-terns recibirán una clase de fotografía profesional, alojamiento en hotel, estipendio de viaje, membresía Wyndham Rewards Diamond y muchos regalos de Days Inn.

Responsabilidades:

· Viaje a San Antonio, Texas, del 7 al 9 de abril de 2024 .

· Documente su experiencia con contenido de fotografías y videos para los canales sociales de Days Inn.

· Inspira a otros compartiendo tus experiencias en tus canales de redes sociales.

Requerimientos:

· Debe ser una pareja conocedora de las redes sociales (de 18 años o más) y apasionados por la fotografía y las social media.

· Residentes de EE.UU. y Canadá (excluido Quebec) con un pasaporte válido y/o una identificación emitida por el gobierno federal o estatal.

· Ambos solicitantes deben residir en el mismo país.

Las ventajas:

· $5,000 por día de pago en efectivo de Sun-tern.

· La oportunidad de observar el eclipse solar total del 8 de abril desde un helicóptero.

· Habitación individual de hotel pagada para dos personas.

· Curso de fotografía impartido por un experto en fotografía de naturaleza y paisaje.

· Estipendio de viaje para pasaje aéreo, transporte terrestre y/o comidas.

· Membresía de nivel Diamante de Wyndham Rewards.

· Una maleta llena de regalos de Days Inn para compartir.

· Una recomendación de un ejecutivo de Days Inn by Wyndham al finalizar con éxito la pasantía.

Los interesados deben presentar su solicitud para participar en www.daysinn.com/suntern antes del 5 de marzo de 2024.

