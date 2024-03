¿Qué debes hacer si no eres seleccionado para una cita a través de la aplicación CBP One?

Para muchos migrantes, entrar a Estados Unidos representa la posibilidad de mejorar su calidad de vida, obtener oportunidades laborales, acceder a servicios médicos y educativos de calidad, escapar de la violencia o persecución, reunirse con sus familias y buscar un futuro más próspero.

Por eso, muchos extranjeros indocumentados han esperado durante meses la oportunidad de aplicar a través de la herramienta digital CBP One para ingresar a ese país de forma legal y así cumplir “el sueño americano”.

Este lunes 4 de marzo entraron vigor significativos cambios en el proceso de solicitud de citas en la frontera sur de Estados Unidos, implementados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y que tienen como objetivo mejorar la eficiencia en la respuesta y la seguridad.

El uso de la herramienta digital para programar citas en los puertos de entrada terrestres ha permitido, de acuerdo con la agencia federal, procesar a los migrantes de manera más eficiente y ordenada, al tiempo que combate a los contrabandistas que ponen en peligro a las personas vulnerables que intentan ingresar a territorio estadounidense.

Migrantes expresaron su alivio después de que un juez aplazó la entrada en vigor de la Ley SB4 de Texas que a partir de este lunes permitiría a las autoridades de ese estado detenerlos, encarcelarlos o expulsarlos. Foto: EFE/Luis Torres

¿Qué hacer si no eres seleccionado para una cita por CBP One?

Ahora bien, existe la posibilidad de que haya persona que no queden seleccionadas y, para este caso que puede causar preocupación entre la población extranjera que se encuentra en el centro y norte de México esperando a ser seleccionada, las autoridades publicaron una solución y, a su vez, una recomendación.

Mediante su página web, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza señaló que si un solicitante no es seleccionado para una cita, tiene la opción de solicitar una cita nuevamente durante el período de 12 horas, que va desde las 12:00 del mediodía hasta las 11:59 de la noche, cualquier día de la semana.

Señaló que esta nueva solicitud se considerará para la asignación del día siguiente, lo que permitiría a los migrantes indocumentados tener una segunda oportunidad para ser considerados en el proceso.

El abogado de inmigración Juan Guerrero dijo sobre este punto a Univisión: “Si no son elegidos y si no obtienen una cita, deben seguir tratando; no le aconsejamos que cruce la frontera ilegal porque esto lo puede hacer inelegible para aplicar a un asilo en Estados Unidos”.

Otros aspectos importantes que entraron en vigencia son:

Horario reducido: a partir de ahora, los usuarios pueden solicitar citas a través de CBP One durante 12 horas del día, entre las 12:00 del mediodía y las 11:59 de la noche.

Grupos de viaje: se recomienda que los solicitantes apliquen con el grupo familiar o de personas con las que viajarán al mismo tiempo, lo que simplifica el proceso y agiliza la coordinación para los viajeros.

Confirmación de citas: una vez que se otorga una cita, los solicitantes recibirán una notificación en CBP One y un correo electrónico y tendrán 23 horas para confirmar su ubicación geográfica para garantizar la precisión y la seguridad en la programación.

Mantenimiento de cupo diario: aunque no se han impuesto limitaciones adicionales en el número de citas diarias, se mantiene un cupo de 1,450 citas diarias en diferentes puertos de entrada, lo que garantiza una gestión equitativa del proceso, según indicó Guerrero.

