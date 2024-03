Cristian Calderón lanza dardo a Chivas de Guadalajara: “Siempre he sido fan del América”

El defensor mexicano y jugador de las Águilas del Club América, Cristian ‘Chicote’ Calderón, decidió calentar la previa al Clásico Nacional de esta semana ante las Chivas Rayadas de Guadalajara al asegurar que siempre se ha considerado como un verdadero seguidor de cuadro azulcrema a pesar de haber militado por varias temporadas dentro de las filas del Rebaño Sagrado; el hecho lo realizó justamente pocos días antes del partido que disputarán ambos equipos por los octavos de final de la Concacaf Champions Cup.

Estas polémicas declaraciones las realizó el Chicote Calderón durante una entrevista realizada al podcast de la ‘Triiisecta’ conducido por sus compañeros dentro de las Águilas del América, Kevin Álvarez e Igor Lichnovsky, donde destacó que a pesar de haber sido un blanquirojo siempre se sintió como un verdadero seguidor de los de Coapa desde muy joven.

“Siempre le he ido al América”, comentó Calderón lo que provocó una sonrisa en el rostro de Lichnovsky. “Aunque te rías me vale verga… Siempre veía los partidos del América. En mi casa había apuestas entre mi mamá y mi papá, 100 pesos porque no había para más, mi papá le iba a Chivas y mi mamá al América”, expresó el lateral en sus declaraciones.

Las palabras del Chicote Calderón no resultaron del todo bien para la afición de las Chivas Rayadas de Guadalajara y de los Rojinegros del Atlas debido a que representa un hecho de traición para ellos; asimismo algunos fanáticos del propio América afirmaron por redes sociales que no creen en estas declaraciones al considerar que de ser un verdadero hincha nunca habría formado parte del equipo de Jalisco.

Es importante recordar que Cristian se formó en las fuerzas básicas de los Rojinegros del Atlas y en su niñez afirmó un enorme amor por el equipo; dicho amor se acabó luego de firmar con Chivas y se dedicó a lanzar duras críticas contra su antigua organización, algo que realiza ahora posterior a haber firmado un contrato con el América.

El lateral izquierdo ha disputado un total de nueve partidos en el presente torneo Clausura 2024 de la Liga MX en los que ha conseguido apoyar a los suyos con un total de dos asistencias que le han permitido al equipo poder brillar en los marcadores; actualmente el Club América se ubica en la cuarta posición de la tabla de clasificación con un total de 21 puntos.

