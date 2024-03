Hombre es acusado de drogar con benzodiazepina a niñas de 12 años durante la pijamada de su hija en Oregon

Un gran jurado acusó oficialmente a un sujeto de Oregon acusado de drogar a tres niñas de 12 años en una fiesta de pijamadas de su hija el pasado verano.

Las autoridades indicaron que las menores, todas de 12 años, fueron internadas en un hospital el 26 de agosto de 2023, tras haber ingerido “un medicamento recetado desconocido” en una fiesta de pijamadas en Lake Oswego.

Las averiguaciones hallaron que Michael Meyden, de 57 años, anfitrión de la fiesta de pijamadas, era la persona responsable de administrarle las drogas a las preadolescentes, dicen los funcionarios.

Las tres niñas dieron positivo en benzodiazepina, un sedante para tratar la ansiedad, informó NBC News, citando una declaración jurada de causa probable.

Meyden presuntamente agregó la droga a los batidos de mango de las niñas antes de servírselo, de acuerdo con el documento.

Una de las menores, que no bebió mucho de su batido, explicó que el hombre llegó al sótano, donde ellas y sus amigas estaban reunidas, repetidas veces, después de darles las bebidas, Fox News 8.

La declaración jurada asegura que la preadolescente envió insistentemente un mensaje de texto a sus padres: “Mamá, por favor recógeme y diles que tuve una emergencia familiar. No me siento segura. Puede que no responda, pero por favor ven a buscarme. Por favor. Por favor. Por favor. ¡¡POR FAVOR!!”

De acuerdo con los informes, un integrante de su familia fue a buscar a la niña, la llevó a casa y posteriormente sus padres fueron a la casa de Meyden a buscar a las otras menores.

La policía señaló que Meyden se entregó a la prisión del condado de Clackamas el pasado 28 de febrero, donde se le fijó una fianza de $50,000 dólares.

El sujeto fue acusado de tres cargos de causar que otro ingiriera una sustancia controlada, cuatro cargos de aplicación de una sustancia controlada y otros tres cargos de entrega de una sustancia controlada a un menor.

El motivo de por qué drogó a las preadolescentes sigue sin estar claro. Meyden se declaró inocente en la lectura de cargos de la semana pasada, indicó el medio.

Su abogado dijo a NBC News que el hombre es “presuntamente inocente” y espera que “la gente se reserve el juicio hasta que se conozcan todos los hechos”.

