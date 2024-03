Latina viajó a EE.UU. por un mejor futuro y apareció muerta en extrañas circunstancias: trágica historia

La conmoción y la incertidumbre envuelven a la familia y amigos de Wendy Julieth Villalba Fuentes, una joven colombiana de 24 años que buscaba un futuro mejor en Estados Unidos. Originaria de Santander, en Colombia, la migrante partió hace cuatro meses junto a una amiga, buscando nuevas oportunidades laborales en el país norteamericano, donde se hospedaron en casa de familiares y encontró empleo en restaurantes locales.

Sin embargo, la esperanza se transformó en desesperación el martes 27 de febrero, cuando los contactos con Wendy se interrumpieron de manera abrupta. La comunicación diaria que mantenía con su madre cesó de manera inesperada, un hecho que sumió a la familia en una angustia que se agravó con el pasar de los días, publicó el medio colombiano El Tiempo.

La situación tomó un giro trágico cuando la amiga con la que viajó reportó su desaparición y las autoridades informaron la aparición de su cadáver en una morgue en Houston, Texas. La versión oficial atribuyó su muerte a un supuesto accidente de tránsito, aunque los allegados expresaron sus dudas sobre esta explicación.

Wilmar Villalba, hermano de la joven colombiana, expresó: “Nos dijeron el jueves que estaba en el hospital, luego el viernes nos dijeron que estaba muerta”. Y fue su amiga quien se encargó de hacer el reconocimiento del cadáver.

Asimismo, Carlos Leyva, tío político de Wendy, expresó a La Vanguardia la confusión que rodea el fallecimiento.

“Estamos en incertidumbre, la muchacha, en sí, no nos ha dicho algo claro. Unos dicen que fue un accidente, que un carro la atropelló, que iba distraída y el carro la piso; otros dice que fue en la playa. Nadie nos sabe decir qué pasó con Wendy verdaderamente”, expresó Leyva.

El dolor de la pérdida se ve agravado por la necesidad de repatriar el cuerpo de Wendy a Colombia, una tarea que se encuentra obstaculizada por los altos costos involucrados. Con un valor que supera los $9,000 dólares, la familia inició una campaña en redes sociales para recaudar fondos y agilizar el proceso con la colaboración del consulado de Estados Unidos.

La tristeza y el desconcierto se reflejan en los mensajes emotivos compartidos por amigos y familiares en las redes sociales, recordando con cariño la personalidad y el espíritu de Wendy.

“De ti me queda tu alegría, tu carisma, tu humildad, esa personalidad tan arrolladora, tan espontánea. Mi niña hermosa, no puedo creer que llegamos aquí por un sueño y te me vas sin haberlo disfrutado”, sostuvo Tatiana Castro, citada por el medio colombiano. “Tu partida duele como si se hubiera ido una hermana, solo me queda agradecer a Dios por todo lo bueno y bonito que me diste, tus consejos, tus comentarios ocurrentes o los que subían el ánimo, lo fuerte que fuiste y lo valiente que te volviste”, agregó María Isabel Rey.

